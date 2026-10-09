Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
TV
Tutte le serie
Smart TV
Screen size
0cm
0"
Tecnologia per
4K Ultra HD LED (2)
Dolby Atmos (3)
Dolby Vision Atmos (2)
HDR 10+ (1)
All Smart TVs (2)
Titan OS TV (1)
Voice Assistant
Compatibile con Assistente Google (2)
Google Assistant (2)
Tecnologia pannello
QLED - 4K Ultra HD (1)
Sound
IntelliSound (1)
Ambilight
All Ambilight TVs (1)
Ambilight 3-sided (1)
Philips OLED 720 seriesTV OLED UHD 4K
LEDSmart TV HD
QLEDTV Ambilight 4K
Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Che cosa significa?