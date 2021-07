Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.

Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.