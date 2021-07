Controllo vocale intelligente. Google Assistant integrato. Compatibile con Alexa.

Controlla il tuo TV Philips Android con la voce. Desideri giocare, guardare Netflix, o trovare app e contenuti in Google Play Store? Basta dirlo al TV. Puoi perfino controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con l'Assistente Google; ad esempio, puoi regolare l'intensità delle luci e impostare il termostato nelle serate in compagnia dei tuoi film preferiti senza alzarti dal divano. Il tempo passato a cercare il telecomando sarà solo un lontano ricordo. Ora puoi usare la voce per controllare il tuo Smart TV Philips tramite i dispositivi compatibili con Alexa, come Amazon Echo. Accendi il TV, cambia canale, passa alla console di gioco e molto altro ancora con Alexa.