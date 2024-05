Telecomando con plastica riciclata. Confezione ecocompatibile.

Il piedistallo in metallo di The Xtra presenta un sistema di gestione dei cavi per averli sempre in ordine. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il telecomando del TV è realizzato in plastica riciclata, la confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.