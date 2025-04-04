Questo sofisticato TV Ambilight OLED riproduce immagini di una bellezza incredibile. Scopri un design minimalista, immagini realistiche e un audio cinematografico eccezionale. E il bagliore di Ambilight rende le immagini ancora più maestose e coinvolgenti.
Realismo incredibile. Design elegante.
TV Ambilight da 139 cm (55")
OLED 4K. 144 Hz
Processore P5 AI Perfect Picture
Dolby Vision e Dolby Atmos
TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami
I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.
Luminoso schermo OLED. Immagini realistiche con qualsiasi luce.
Le immagini realistiche di questo luminoso TV OLED sono sempre di qualità eccezionale da qualsiasi angolazione. L'immagine viene automaticamente bilanciata in base alla luminosità dell'ambiente: per qualsiasi contenuto, i neri sono sempre neri, mai grigi, e potrai vedere ogni dettaglio nelle ombre o nelle aree luminose. Sono supportati tutti i principali formati HDR.
Immagini realistiche, con qualsiasi contenuto. Processore P5 con intelligenza artificiale
Il processore Philips P5 con intelligenza artificiale offre immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle. Un algoritmo di intelligenza artificiale ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.
Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi
Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.
Tecnologia audio surround immersiva
La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.
Motore IntelliSound: audio eccezionale con qualsiasi contenuto
Grazie al nostro motore IntelliSound integrato, il TV Ambilight può utilizzare l'intelligenza artificiale per offrirti il miglior audio possibile! Programmi, film, musica o contenuti ricchi di dialoghi come i notiziari: la TV ottimizzerà automaticamente tutte le impostazioni. Non vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale? Puoi anche selezionare manualmente stili di audio predefiniti o personalizzare le impostazioni.
L'intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.
Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Potrai ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e puoi anche utilizzare l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.
La soluzione ideale per avvincenti sessioni di gaming
HDMI 2.1, frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e input lag ultra basso. Che si tratti di giochi indie o dei titoli più famosi, questo TV Ambilight offre le specifiche di cui hai bisogno per giocare al massimo! Per un maggiore controllo, Game Bar 2.0 ti consente di personalizzare la modalità di gioco e di collegare un controller Bluetooth per il gaming su cloud. I giocatori su PC possono anche usufruire di 144 Hz VRR tramite HDMI.
Collegati facilmente alle reti domestiche smart, agli assistenti vocali e molto altro
La compatibilità impeccabile con Matter consente di integrare facilmente il TV Ambilight 4K alla rete domestica intelligente esistente. Puoi utilizzare il telecomando del TV anche per controllare il decoder satellitare o via cavo, oppure per attivare Assistente Google o i dispositivi compatibili con Alexa e Apple AirPlay.
Design accurato. Confezione ecocompatibile.
Il design elegante privo di cornice si integra in qualsiasi ambiente. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il sottile telecomando in metallo si ricarica in modalità wireless ed è dotato di retroilluminazione ad attivazione con il movimento. La confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.
