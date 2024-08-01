Telecomando con plastica riciclata. Confezione ecocompatibile.

Questo TV Ambilight sfoggia un look elegante e discreto. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il telecomando del TV è realizzato in plastica riciclata, la confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.