    • TV Ambilight 4K TV Ambilight 4K TV Ambilight 4K
      Energy Label Europe E Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 75.0KB)

      LED TV Ambilight 4K

      50PUS8009/12

      TV Ambilight 4K

      Immergiti in questo TV Ambilight ricco di funzioni! Scopri immagini nitide, un audio Dolby Atmos davvero realistico e un'esperienza di gaming estremamente fluida. Dalle sessioni di gaming ai tuoi contenuti preferiti, Ambilight regala emozioni sempre nuove, per serate indimenticabili davanti al TV.

      TV Ambilight, un vero affare

      • TV Ambilight da 126 cm (50")
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Piattaforma smart Titan OS
      • Audio Dolby Atmos
      TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami.

      TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami.

      I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.

      Esperienza di visione eccezionale con immagini luminose e ultra nitide

      Esperienza di visione eccezionale con immagini luminose e ultra nitide

      Innamorati di tutto ciò che guardi con questo TV Ambilight 4K QLED. Il sistema Pixel Precise Ultra HD di Philips ottimizza la qualità dell'immagine, mentre la tecnologia QLED valorizza la luminosità e il contrasto, per offrire un'esperienza HDR coinvolgente con un ben più ampio spettro cromatico e garantire sempre la migliore esperienza di visione. 

      Trova i tuoi contenuti preferiti con TITAN OS.

      Trova i tuoi contenuti preferiti con TITAN OS.

      Grazie alla nuova piattaforma smart TV dotata di TITAN OS troverai tutto ciò che vuoi in men che non si dica. Ti piace una serie? Puoi continuare a guardarla direttamente dalla schermata principale. Se stai cercando qualcosa di nuovo, puoi sfogliare tra le categorie, come azione o drammatico, e visualizzare i suggerimenti dei principali servizi di streaming, il tutto in un'unica posizione.

      Audio cinematografico con Dolby Atmos.

      Audio cinematografico con Dolby Atmos.

      Dolby Atmos colloca con precisione ogni dettaglio intorno a te, così potrai percepire un coinvolgimento ancora maggiore. Da astronavi fluttuanti sopra la tua testa a passi silenziosi alle tue spalle, ti sembrerà di essere al centro dell'azione.

      Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.

      Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.

      HDMI e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Dotato di un'impostazione a bassa latenza che si attiva automaticamente all'accensione della console. La modalità gaming Ambilight amplifica ogni emozione.

      Si connette perfettamente alle reti domestiche smart.

      Si connette perfettamente alle reti domestiche smart.

      La compatibilità impeccabile con Matter e Control4 consente di integrare facilmente il TV Ambilight 4K alla rete domestica intelligente esistente.

      Telecomando con plastica riciclata. Confezione ecocompatibile.

      Questo TV Ambilight sfoggia un look elegante e discreto. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il telecomando del TV è realizzato in plastica riciclata, la confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.

      TV sottile dal design elegante e accattivante.

      TV sottile dal design elegante e accattivante.

      Compatibile con Matter e Control4.

      Compatibile con Matter e Control4.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Adattabile al colore della parete
        • Modalità luminosa Lounge
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Sveglia alba
        • Animazione Ambilight FTI
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        50  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        126  cm
        Display
        LED con risoluzione Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840x2160
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        • 640x480-60Hz
        • 576p-50Hz
        • 720p-50Hz, 60Hz
        • 1920x1080 p - 24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560x1440-60Hz
        • 3840x2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guida ai programmi TV*
        EPG 8 giorni
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Netflix
        • HBO
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Canale TITAN
        • App NFT*
        • App controller STB
        OS
        SISTEMA OPERATIVO TITAN
        Capacità memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funzioni Smart TV

        Interazione utente
        Mirroring del monitor
        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        Amazon Alexa integrato
        Esperienza con Smart Home
        • Compatibile con Amazon Alexa
        • Compatibile con Assistente Google
        • MATERIA
        • Amazon Alexa integrato

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        20 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 10 W
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Funzioni audio avanzate
        • Ottimizzazione dei bassi Dolby
        • Dialoghi chiari
        • A.I. Sound
        • A.I. EQ
        • Regolazione del volume Dolby
        • Modalità notte
        • Personalizzazione audio

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        • Riproduzione One Touch
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI1
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV

      • Funzioni video HDMI supportate

        Giochi
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibile con HDR10+

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        1960010
        Classe energetica per SDR
        E
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        45 kWh/1000 h  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        78 kWh/1000 h  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,5 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Picture mute (per la radio)
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Telecomando
        • 2 batterie AAA
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo alimentazione
        • Guida rapida
        • Brochure legale e per la sicurezza

      • Design

        Colori del TV
        Cornice nera opaca
        Design del piedistallo
        Supporti neri

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        810  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        200 x 100 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        1111 x 674 x 255 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        1240 x 785 x 150 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        8,2 kg
        Peso del TV con piedistallo
        8,4 kg
        Peso incluso imballaggio
        10,0 kg

      • This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • Il servizio app HBO Max sarà disponibile entro agosto 2024.
      • Matter/Control4: questa funzione sarà disponibile nel 2024 tramite un aggiornamento software.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.