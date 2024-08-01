Immergiti in questo TV Ambilight ricco di funzioni! Scopri immagini nitide, un audio Dolby Atmos davvero realistico e un'esperienza di gaming estremamente fluida. Dalle sessioni di gaming ai tuoi contenuti preferiti, Ambilight regala emozioni sempre nuove, per serate indimenticabili davanti al TV.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
LED
TV Ambilight 4K
totale
recurring payment
TV Ambilight 4K
TV Ambilight, un vero affare
TV Ambilight da 126 cm (50")
Pixel Precise Ultra HD
Piattaforma smart Titan OS
Audio Dolby Atmos
TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami.
I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.
Esperienza di visione eccezionale con immagini luminose e ultra nitide
Innamorati di tutto ciò che guardi con questo TV Ambilight 4K QLED. Il sistema Pixel Precise Ultra HD di Philips ottimizza la qualità dell'immagine, mentre la tecnologia QLED valorizza la luminosità e il contrasto, per offrire un'esperienza HDR coinvolgente con un ben più ampio spettro cromatico e garantire sempre la migliore esperienza di visione.
Trova i tuoi contenuti preferiti con TITAN OS.
Grazie alla nuova piattaforma smart TV dotata di TITAN OS troverai tutto ciò che vuoi in men che non si dica. Ti piace una serie? Puoi continuare a guardarla direttamente dalla schermata principale. Se stai cercando qualcosa di nuovo, puoi sfogliare tra le categorie, come azione o drammatico, e visualizzare i suggerimenti dei principali servizi di streaming, il tutto in un'unica posizione.
Audio cinematografico con Dolby Atmos.
Dolby Atmos colloca con precisione ogni dettaglio intorno a te, così potrai percepire un coinvolgimento ancora maggiore. Da astronavi fluttuanti sopra la tua testa a passi silenziosi alle tue spalle, ti sembrerà di essere al centro dell'azione.
Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.
HDMI e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Dotato di un'impostazione a bassa latenza che si attiva automaticamente all'accensione della console. La modalità gaming Ambilight amplifica ogni emozione.
Si connette perfettamente alle reti domestiche smart.
La compatibilità impeccabile con Matter e Control4 consente di integrare facilmente il TV Ambilight 4K alla rete domestica intelligente esistente.
Telecomando con plastica riciclata. Confezione ecocompatibile.
Questo TV Ambilight sfoggia un look elegante e discreto. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il telecomando del TV è realizzato in plastica riciclata, la confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.
This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
Il servizio app HBO Max sarà disponibile entro agosto 2024.
Matter/Control4: questa funzione sarà disponibile nel 2024 tramite un aggiornamento software.