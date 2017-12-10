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Fuori produzione
49PUS7909/12
TV a LED UHD 4K Ultra Slim Android
La risoluzione Ultra HD incontra la potenza del sistema Android nel TV Ultra HD Philips serie 7900. Con un sistema veloce di elaborazione Quad Core, navigare all'interno dello Smart TV è facilissimo. Ambilight e il design senza cornice intensificano la tua esperienza visiva.
123 cm (49")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Guarda la TV come mai prima d'ora grazie alla risoluzione 3840 x 2160 pixel, quattro volte superiore a quella di un TV Full HD tradizionale, che offre un'immagine incredibilmente dettagliata e realistica: una vera e propria finestra su un mondo nuovo.
Hai creato una casa accogliente, quindi perché non scegli un TV altrettanto d'impatto? L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips rende il tuo schermo ancora più ampio, offrendoti un'esperienza visiva più coinvolgente grazie alla luce soffusa che da due lati dello schermo TV viene proiettata sulle pareti circostanti. Lo schermo diffonde colori, vivacità ed emozioni nel tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva più intensa ed entusiasmante.
Nessuna sensazione è in grado di superare l'adrenalina del gioco, la velocità degli eventi sportivi o dei film di azione: questo TV Philips è dotato della tecnologia PMR Ultra a 600 Hz, per farti apprezzare immagini in movimento fluide. Così, anche se il tuo cuore batterà forte, l'immagine davanti a te resterà stabile.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
2.6
su 5
464
Recensioni
Walter79
10/12/2017
Italia
Perfetto
Possiedo questo televisore da quasi 3 anni sfrutto il 3d con Sky è mi trovo veramente bene. Credo che sia un po’ lento con le app che uso poco niente quindi non posso valutare. L ambi light è fantastico la visione è ottima con bluray Sky netflix ecc ecc
Questa revisione è stata effettuata per 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim
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Maximus76
23/08/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto caratteristiche eccellenti
Ottimo Design facile da utilizzare alta risoluzione soddisfatto pienamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7900 series 55PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim
Sì, consiglio questo prodotto
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ilvideorec
10/02/2016
Italia
Tv incredibile, e i led meravigliosiiiii
Il TV Philips 49PUS7909/12 ha una risoluzione massima 4K quindi una risoluzione elevatissima che i permetterà di vedere Film, video e immagini in un modo incredibile, dispone anche della funzione 3D infatti nella confezione sono presenti anche 4 occhiali per la visualizzazione. I video 2D possono essere anche convertiti in 3D in modo di poter utilizzare questa tecnologia, ma ricordiamoci che si perderà un po’ di qualità non essendo nativo in 3D il film. Il suono non è eccezionale senza integrazione di in un sistema audio ma non possiamo lamentarci tanto. Le impostazioni del suono possono essere cambiate a nostro piacimento giocando un po’ con l’equalizzatore. Il menu nelle impostazioni sono molto semplici e facili da usare. Il telecomando è di alta qualità e anche esso è facile da utilizzare e ha due facciate, una dove ci sono i numeri e le varie funzioni (anche il microfono per utilizzare i comandi vocali), e dall’altra una stupenda tastiera QWERTY divisa in due parti dal vano batterie. Il telecomando può essere utilizzato anche come mouse, viene attivato poggiando il dito sul pulsante OK e scuotendo il telecomando si muove il cursore sulla tv, è impressionante. Questo fantastico smartTv ha sistema operativo Android 4.2.2 e grazie al processore 4core si possono ottenere ottimi risultati di utilizzo, possiamo utilizzare app come Facebook, Youtube e tante altre senza problemi. Il televisore riceve spesso aggiornamenti software che risolvono bug e problemi vari e portano nuove funzioni e migliorie, può essere aggiornato tramite USB scaricando i file dal sito Philips oppure tramite connessione ad internet. ACQUISTA TV PHILIPS 49PUS7909/12 Chi vuole controllare il televisore sul suo telefono cellulare può scaricare l’app “Philips TV remoto” – funziona bene. La TV è molto più di una TV. Registrazione su un disco rigido esterno (non USB) USB è molto facile. Ha delle funzioni davvero interessanti, come la visualizzazione multischermo è possibile fare zapping e vedere nel frattempo se nel canale che stavamo guardando sta iniziando il film o se c’è ancora la pubblicità, poi una cosa davvero fantastica è “Ambilight”, grazie ai LED posizionati dietro la televisione si crea un ambiente colorato e meraviglioso e si può regolare a nostro piacimento o metterlo in automatico e utilizzare i colori primari presenti nella scena in quel momento, molto divertente e migliora l’esperienza visiva. Il televisore ha anche la base per poggiarlo su un mobile, ma può essere tolta facilmente per essere appesa come un quadro. La cornice della tv è in acciaio mentre il resto del corpo in plastica, un po’ pesante anche se è abbastanza sottile. Il logo posto al centro si illumina, ma si può anche regolare la luminosità o spegnerlo. Alcuni si lamentano di blocchi, ma con il nuovo aggiornamento sono stati risolti questi problemi. Giocare all’XBOX e guardare la partita è un piacere.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TV.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Per le applicazioni Smart TV, visita il sito www.philips.com/TV per scoprire i servizi offerti nel tuo paese
Le offerte del Cloud TV cambiano in base alla disponibilità e alle normative nazionali
La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione WI-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
La fotocamera per TV di Philips (PTA317) è venduta separatamente.
I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.