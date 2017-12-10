Il TV Philips 49PUS7909/12 ha una risoluzione massima 4K quindi una risoluzione elevatissima che i permetterà di vedere Film, video e immagini in un modo incredibile, dispone anche della funzione 3D infatti nella confezione sono presenti anche 4 occhiali per la visualizzazione. I video 2D possono essere anche convertiti in 3D in modo di poter utilizzare questa tecnologia, ma ricordiamoci che si perderà un po’ di qualità non essendo nativo in 3D il film. Il suono non è eccezionale senza integrazione di in un sistema audio ma non possiamo lamentarci tanto. Le impostazioni del suono possono essere cambiate a nostro piacimento giocando un po’ con l’equalizzatore. Il menu nelle impostazioni sono molto semplici e facili da usare. Il telecomando è di alta qualità e anche esso è facile da utilizzare e ha due facciate, una dove ci sono i numeri e le varie funzioni (anche il microfono per utilizzare i comandi vocali), e dall’altra una stupenda tastiera QWERTY divisa in due parti dal vano batterie. Il telecomando può essere utilizzato anche come mouse, viene attivato poggiando il dito sul pulsante OK e scuotendo il telecomando si muove il cursore sulla tv, è impressionante. Questo fantastico smartTv ha sistema operativo Android 4.2.2 e grazie al processore 4core si possono ottenere ottimi risultati di utilizzo, possiamo utilizzare app come Facebook, Youtube e tante altre senza problemi. Il televisore riceve spesso aggiornamenti software che risolvono bug e problemi vari e portano nuove funzioni e migliorie, può essere aggiornato tramite USB scaricando i file dal sito Philips oppure tramite connessione ad internet. ACQUISTA TV PHILIPS 49PUS7909/12 Chi vuole controllare il televisore sul suo telefono cellulare può scaricare l’app “Philips TV remoto” – funziona bene. La TV è molto più di una TV. Registrazione su un disco rigido esterno (non USB) USB è molto facile. Ha delle funzioni davvero interessanti, come la visualizzazione multischermo è possibile fare zapping e vedere nel frattempo se nel canale che stavamo guardando sta iniziando il film o se c’è ancora la pubblicità, poi una cosa davvero fantastica è “Ambilight”, grazie ai LED posizionati dietro la televisione si crea un ambiente colorato e meraviglioso e si può regolare a nostro piacimento o metterlo in automatico e utilizzare i colori primari presenti nella scena in quel momento, molto divertente e migliora l’esperienza visiva. Il televisore ha anche la base per poggiarlo su un mobile, ma può essere tolta facilmente per essere appesa come un quadro. La cornice della tv è in acciaio mentre il resto del corpo in plastica, un po’ pesante anche se è abbastanza sottile. Il logo posto al centro si illumina, ma si può anche regolare la luminosità o spegnerlo. Alcuni si lamentano di blocchi, ma con il nuovo aggiornamento sono stati risolti questi problemi. Giocare all’XBOX e guardare la partita è un piacere.