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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
40PFH6550/88
TV LED sottile Full HD Android
Non solo un look stupendo: la serie 6500 di TV FHD con la potenza del sistema Android. Partiamo da Perfect Pixel HD Engine per immagini nitide, poi aggiungiamo Ambilight, un design moderno e materiali autentici per portare ad un livello superiore la tua esperienza.
102 cm (40")
TV LED Full HD
Dual Core, 8 GB ed espandibile
DVB-T/C
Progettato con un design moderno per adattarsi perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV appare splendido anche quando non è in funzione.
Micro Dimming Pro ottimizza il contrasto sul tuo TV in base all'illuminazione ambientale. Un sensore luminoso e un software speciale analizzano l'immagine in 6.400 zone diverse, per contrasto e qualità delle immagini incredibili e per un'esperienza visiva realistica, sia di giorno sia di notte.
I film ti appassionano, ma desideri il meglio dall'immagine? Perfect Natural Motion è la tecnologia avanzata che elimina il tremolio e offre immagini fluide in movimento. I film sono registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Il sistema PNM quadruplica i fotogrammi a 100 al secondo, regalandoti così immagini nitide e fluide.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione WI-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.