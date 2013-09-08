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Fuori produzione
Display LED ultra sottile. Incredibile.
Grazie al design ultra sottile e alle tecnologie che garantiscono colori vivaci e nitidi, il display LED Philips Blade LED è un nuovo prodotto di alto livello
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
La nuova gamma di monitor Philips utilizza Slim CCFL o LED di nuova generazione, consentendo di essere più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
La modalità Turbo si attiva sul circuito di trasmissione per un tempo di risposta migliore, riduce i bordi frastagliati degli oggetti che si muovono velocemente sullo schermo e aumenta il contrasto delle scene chiare e scure per la migliore esperienza di gioco e di visualizzazione dei film.
4.3
su 5
32
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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Dolphiweb
06/11/2012
Italia
Bellissima immagine
Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Sì, consiglio questo prodotto
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Udiman31
16/05/2012
Italia
questo prodotto é indubbiamente più che eccellente
Sono un 'giovane' appassionato di computer di 80 anni ... Non sono un esperto anche se dedico molte ore al giorno a questa utilissima passione. Da quando ho acquistato il vostro Brilliance Blade 234cl2 la mia "voglia di computer é raddoppiata. Il mio PC ( fisso di 7 anni) pare che stia vivendo una ritrovata giovinezza in prestazioni. E' possibile???!!!Dire che sono letteralmente entusiasta é dire poco... Ho già divulgato il mio giudizio in ambito familiare e tra gli amici su Internet e non . I venditori che mi hanno indotto all'acquisto sono gli stessi che mi hanno iniziato al settore informatico Sono compiaciuti come certamente lo sarete voi. Grazie per lo spazio e per l'opportunità che mi avete offerto con questa recensione. Buona idea! ;-) Cordiali saluti -enzo-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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