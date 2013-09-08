Sono un 'giovane' appassionato di computer di 80 anni ... Non sono un esperto anche se dedico molte ore al giorno a questa utilissima passione. Da quando ho acquistato il vostro Brilliance Blade 234cl2 la mia "voglia di computer é raddoppiata. Il mio PC ( fisso di 7 anni) pare che stia vivendo una ritrovata giovinezza in prestazioni. E' possibile???!!!Dire che sono letteralmente entusiasta é dire poco... Ho già divulgato il mio giudizio in ambito familiare e tra gli amici su Internet e non . I venditori che mi hanno indotto all'acquisto sono gli stessi che mi hanno iniziato al settore informatico Sono compiaciuti come certamente lo sarete voi. Grazie per lo spazio e per l'opportunità che mi avete offerto con questa recensione. Buona idea! ;-) Cordiali saluti -enzo-