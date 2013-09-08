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Fuori produzione

BrillianceMonitor LED

234CL2SB/00

4.3

| (32) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Display LED ultra sottile. Incredibile.

Grazie al design ultra sottile e alle tecnologie che garantiscono colori vivaci e nitidi, il display LED Philips Blade LED è un nuovo prodotto di alto livello

Vedi tutti i vantaggi

Display LED ultra sottile. Incredibile.

  • Blade

  • 23" (58,4 cm)

  • C-line

Ultra piatto, elegante e moderno

La nuova gamma di monitor Philips utilizza Slim CCFL o LED di nuova generazione, consentendo di essere più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!

Tecnologia LED per colori naturali vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

SmartResponse da 2ms per giochi veloci

SmartResponse da 2ms per giochi veloci

La modalità Turbo si attiva sul circuito di trasmissione per un tempo di risposta migliore, riduce i bordi frastagliati degli oggetti che si muovono velocemente sullo schermo e aumenta il contrasto delle scene chiare e scure per la migliore esperienza di gioco e di visualizzazione dei film.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

32

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

1

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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06/11/2012

Italia

Italia

Bellissima immagine

Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto é indubbiamente più che eccellente

Sono un 'giovane' appassionato di computer di 80 anni ... Non sono un esperto anche se dedico molte ore al giorno a questa utilissima passione. Da quando ho acquistato il vostro Brilliance Blade 234cl2 la mia "voglia di computer é raddoppiata. Il mio PC ( fisso di 7 anni) pare che stia vivendo una ritrovata giovinezza in prestazioni. E' possibile???!!!Dire che sono letteralmente entusiasta é dire poco... Ho già divulgato il mio giudizio in ambito familiare e tra gli amici su Internet e non . I venditori che mi hanno indotto all'acquisto sono gli stessi che mi hanno iniziato al settore informatico Sono compiaciuti come certamente lo sarete voi. Grazie per lo spazio e per l'opportunità che mi avete offerto con questa recensione. Buona idea! ;-) Cordiali saluti -enzo-

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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