Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Brilliance Monitor LED
Fuori produzione
Supporto
234CL2SB/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Software SmartControl
Manuale informativo importante
Brochure commerciale localizzata
Tutti (4)
Sulla schermata viene sempre visualizzata la scritta "SmartImage On/Off".
I monitor LCD Philips sono Plug-and-Play?
Perché il display visualizza testo non nitido e caratteri irregolari?
Cosa si può fare se non si riesce ad andare avanti nel processo di regolazione del monitor tramite opzioni OSD?
Problema riguardante le schede grafiche ATI per la risoluzione HDMI 1080p