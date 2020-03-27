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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Immagini nitide, prestazioni eccellenti
Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 22". L'immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell'altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
B-Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pro
Ottimo in tutto
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-02-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-02-27
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.