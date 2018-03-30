ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Monitor LCD

Fuori produzione

Supporto

Monitor LCD

221B8LJEB/00

Monitor LCD

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Software e driver

Driver per Windows 7 - English (US)

  • versione: 221B8L
  • ZIP file, 11.2 kB
  • 30 March 2018

Driver per Windows 8 - English (US)

  • versione: 221B8L
  • ZIP file, 11.2 kB
  • 30 March 2018

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 9.3 MB
  • 20 July 2026

Manuale informativo importante

  • PDF file, 7.3 MB
  • 21 July 2026

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti