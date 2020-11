Progettate per i motociclisti in città

Le lampadine per fari Philips CityVision Moto sono state progettate specificamente per aumentare la sicurezza dei motociclisti in città. L'effetto arancione cattura l'attenzione e con il 40% di luce in più guidare su strada è più sicuro nel traffico e consente di ridurre gli incidenti.