Ispirata alle icone del passato, questa gamma riporta in auge uno stile tipicamente vintage riadattandolo al presente, con una batteria a lunghissima durata, Bluetooth e microfoni IA che eliminano il rumore del vento. Look rétro, funzionalità moderne.
Cos'è Century?
Una collezione in tre parti che celebra i 100 anni di Philips Sound, a partire dalla linea moderna-rétro di quest'anno.
100 anni di primati
100 anni fa, Philips muoveva i primi passi nel mondo dell'audio, lanciando la sua prima radio nel 1927 e dando inizio a un secolo di innovazioni che ha regalato al mondo la cassetta, il boombox, il CD e, da quest'anno, Century.
Novità in arrivo
La gamma rétro di quest'anno è la prima di tre collezioni Century, ognuna delle quali rende omaggio a una parte diversa della nostra eredità. Continua a seguirci per scoprire le prossime novità.
