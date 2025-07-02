Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Century

    Century

    Audio rétro. Prestazioni moderne.

    The Tina — Giradischi moderno dal look rétro

    Come un'amica di vecchia data,ma con un nuovo look.

    TAV9000D/10

    Ispirato all'iconica Philips Philetta. Combina un audio potente e ricco di dettagli con Bluetooth per lo streaming e controllo tramite app.

    Gamma rétro

    Rétro. Ma anche moderna.

    Ispirata alle icone del passato, questa gamma riporta in auge uno stile tipicamente vintage riadattandolo al presente, con una batteria a lunghissima durata, Bluetooth e microfoni IA che eliminano il rumore del vento. Look rétro, funzionalità moderne.

    Cos'è Century?

    Cos'è Century?

    Una collezione in tre parti che celebra i 100 anni di Philips Sound, a partire dalla linea moderna-rétro di quest'anno.

    100 anni fa, Philips muoveva i primi passi nel mondo dell'audio.

    100 anni di primati

    100 anni fa, Philips muoveva i primi passi nel mondo dell'audio, lanciando la sua prima radio nel 1927 e dando inizio a un secolo di innovazioni che ha regalato al mondo la cassetta, il boombox, il CD e, da quest'anno, Century.

    Prima parte della collezione rétro Century

    Novità in arrivo

    La gamma rétro di quest'anno è la prima di tre collezioni Century, ognuna delle quali rende omaggio a una parte diversa della nostra eredità. Continua a seguirci per scoprire le prossime novità.

    Assistenza clienti e supporto

    Ottieni assistenza per il prodotto, trova manuali, scopri suggerimenti utili e risolvi eventuali problemi

    CustomerSupport

    Homepage dell'assistenza

    Trova tutti gli argomenti relativi all'assistenza e altro ancora

    MagnifyingGlass

    Trova il tuo prodotto

    Cerca per numero di modello e trova informazioni specifiche sul prodotto

    Clippin

    Acquista parti e accessori

    Trova parti e accessori del tuo prodotto

    TV Philips

    TV Ambilight
    TV OLED
    The Xtra
    The One
    Ambilight TV FC Barcelona
    TV Philips per il gaming
    Scopri la TV Philips con Nvidia
    Home Sound
    Guida all'acquisto della TV

    Philips Sound

    Cuffie
    Soundbar e Home Theatre
    Altoparlanti wireless
    Sistemi audio
    Fidelio
    App Headphones
    Altoparlanti per feste
    Suggerimenti e ispirazione

    Supporto

    Supporto TV
    Assistenza prodotti audio
    Registra i tuoi prodotti
    Aggiornamenti di software e driver
    Contattaci
    User content terms of use (105.0KB)

    Colleghiamoci

    Facebook
    Instagram
    YouTube
    Mappa del sito
    Medaglia di platino EcoVadis luglio 2025

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.