il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo¹
Scopri il nostro scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Philips Avent Premium
Facile da usare per tutti
Abbiamo eliminato ogni incertezza dal processo di riscaldamento e sterilizzazione, in modo che tutti possano aiutare con la massima tranquillità. Che sia la prima volta che sterilizzi o che la preparazione delle pappe sia per te ormai una passeggiata, ti sentirai sempre sicuro.
Riscaldamento e sterilizzazione rapidi e sicuri. Sempre.
È ora della poppata? Il nostro sistema di riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero preserva al meglio le proteine del latte, mentre il sensore intelligente impedisce il surriscaldamento. È ora di pulire? Il vapore naturale rimuove il 99,9% dei germi². Facile!
Un dispositivo multifunzione
Accurato, sicuro e veloce, dall'inizio alla fine
Le due tecnologie più affidabili in un unico semplice dispositivo. Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero riscalda delicatamente il latte in soli 3 minuti³. E il vapore elimina il 99,9% dei batteri², in modo naturale.
Preserva le sostanze nutritive
Nessuna approssimazione. Nessun surriscaldamento.
Grazie al sensore intelligente, non c'è rischio di surriscaldamento o deterioramento del latte. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento in base alla temperatura iniziale del biberon.
Sterilizza più articoli
Compatibilità universale
Sfrutta al massimo ogni ciclo di sterilizzazione igienizzando contemporaneamente biberon, ciucci e accessori. Funziona anche con la maggior parte delle altre marche di biberon.
È ora della poppata? Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero preserva meglio le sostanze nutritive del latte senza compromettere l'efficienza. Che sia tu o un'altra persona di fiducia ad allattare il bambino, la migliore tecnologia di riscaldamento garantisce che tutto sia pronto in soli 3 minuti.*
Elimina in modo sicuro il 99,9% dei batteri utilizzando vapore naturale
Quando è il momento di pulire, usa il vapore naturale per eliminare il 99,9% dei batteri. Il vapore, noto per la sua capacità di raggiungere angoli e fessure, è perfetto per sterilizzare i punti più difficili da raggiungere di biberon, ciuccio e piccoli giocattoli. E tutto questo senza sostanze chimiche.
Utilizza il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero
Con il riscaldamento a bagnomaria, puoi riscalda il latte esattamente come in ospedale. Rispetto ad altri metodi, questo permette di preservare al meglio le proteine del latte essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Delicata e veloce, la nostra tecnologia aiuta a promuovere lo sviluppo sano del bambino ad ogni allattamento.
La circolazione costante del latte previene i punti caldi
La nostra tecnologia di riscaldamento protegge le proteine che favoriscono il sano sviluppo del bambino, distribuendo il calore in modo uniforme e costante. Grazie al riscaldamento a bagnomaria, non dovrai più preoccuparti dei punti caldi che possono causare il deterioramento del latte. Il tuo bambino potrà invece godere ogni volta di un latte riscaldato in modo uniforme e ricco di sostanze nutritive.
Il sensore intelligente previene il surriscaldamento
Qualunque sia la temperatura iniziale del latte, il nostro sensore intelligente penserà a tutto. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento rilevando la temperatura iniziale del latte. Nessuna approssimazione. Nessun rischio di surriscaldamento.
A sostegno delle mamme fin dal primo giorno: scarica l'app Gravidanza⁺
Gravidanza⁺ ti aiuta a pianificare, imparare e condividere la cura del tuo piccolo fin dall'inizio. Con informazioni quotidiane su gravidanza, alimentazione, esercizio fisico e travaglio, oltre a scansioni che riflettono lo sviluppo del bambino.
Esegui la scansione del codice QR per scaricare l'app
Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium
Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra
Riscaldamento rapido, sicuro e uniforme combinato con sterilizzazione priva di sostanze chimiche che rimuove il 99.9% dei batteri².
¹Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
²150°ml di latte a temperatura ambiente nel biberon Natural Avent da 260 ml
³Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.
*150°ml di latte a temperatura ambiente nel biberon Natural Avent da 260 ml
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.