    Il rasoio da donna Philips non si ricarica

    Pubblicato su 4 settembre 2025

    In caso di problemi di ricarica del rasoio da donna Philips, Philips consiglia di:

    1. Assicurarsi di utilizzare una fonte di alimentazione USB compatibile con il cavo di ricarica originale.
    2. Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente.
    3. Provare a utilizzare una fonte di alimentazione diversa.
    4. Assicurarsi che il rasoio da donna sia stato sottoposto correttamente a manutenzione.

    Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alle informazioni aggiuntive riportate di seguito. 


     

    1. Utilizzare una fonte di alimentazione USB compatibile.

    Ricaricare il rasoio da donna Philips solo con il cavo di ricarica originale o con un componente sostitutivo originale Philips.

    Philips basa il tempo di ricarica stimato sull'utilizzo di un adattatore USB da 5V, 1A. Se si utilizza una fonte di alimentazione alternativa, il tempo di ricarica potrebbe variare notevolmente.

    Suggerimento: Hai bisogno di un adattatore per ricaricare il rasoio da donna Philips? Fare clic qui e cercare "HQ87" oppure contattarci.

    Nota: se il proprio modello Philips è dotato di un caricatore anziché di un cavo di ricarica USB, le informazioni riportate sopra non sono applicabili. È sufficiente utilizzare il caricatore originale o un componente sostitutivo originale Philips.

    2. Verificare che il cavo sia collegato correttamente.

    Premere con forza lo spinotto nella parte inferiore del rasoio da donna, assicurandosi che sia collegato correttamente e non sia allentato. Allo stesso modo, assicurarsi che la presa USB sia inserita correttamente nella fonte di alimentazione.

    3. Provare a utilizzare una fonte di alimentazione diversa.

    È possibile che la presa di corrente o un'altra fonte di alimentazione sia difettosa. Provare a ricaricare il rasoio da donna Philips utilizzando una fonte di alimentazione diversa. 

    4. Considerare la presenza di altri problemi relativi alla manutenzione.

    Se il rasoio da donna Philips non si accende, potrebbe dare l'impressione che non sia carico. Tuttavia, non è sempre così. Una testina di rasatura bloccata o danneggiata può impedire l'accensione dell'apparecchio.

    Pertanto, Philips consiglia di rimuovere la testina di rasatura e provare ad accendere il rasoio da donna. Se l'apparecchio si accende quando viene rimossa la testina di rasatura, è necessario pulire o sostituire accuratamente la testina. 

