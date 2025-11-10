In caso di problemi di ricarica del rasoio da donna Philips, Philips consiglia di:
- Assicurarsi di utilizzare una fonte di alimentazione USB compatibile con il cavo di ricarica originale.
- Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente.
- Provare a utilizzare una fonte di alimentazione diversa.
- Assicurarsi che il rasoio da donna sia stato sottoposto correttamente a manutenzione.
Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alle informazioni aggiuntive riportate di seguito.