Lo spazzolino viene fornito con la nuova testina A3 Premium All-in-One.



Come suggerisce il nome, è l'unico articolo necessario per denti più puliti e bianchi e gengive più sane. Con la nostra testina migliore di sempre, non è necessario utilizzare più testine per ottenere una cura completa.



Sonicare 9900 Prestige è compatibile anche con:

testine Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Questo spazzolino elettrico Sonicare non è compatibile con le seguenti testine:

Philips One, E-Series (chiusura Essence), PowerUP (batteria).