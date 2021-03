Il tiralatte elettrico singolo/doppio Philips Avent ha una coppa morbida ed ergonomica. La coppa è disponibile in un'unica misura! È progettata per adattarsi alle dimensioni specifiche del capezzolo, proprio come fa il bambino. È realizzata in silicone flessibile e si adatta fino al 99,98%* delle dimensioni dei capezzoli (fino a 30 mm)*. Questa esclusiva coppa rende il tiralatte efficace stimolando delicatamente il capezzolo per stimolare il flusso del latte.

*Fonti: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprile 2019, ((109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maggio 1993, (20 partecipanti (Caucasici), Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).