Quali reggiseni sono compatibili con il tiralatte elettrico Philips Avent?
Utilizzare un reggiseno adatto è essenziale per un'esperienza comoda e priva di dolore, che permetta un'estrazione del latte efficiente.
Per un modello specifico, consultare i seguenti consigli sull'utilizzo.
Verificare quanto segue:
Indossare un reggiseno elasticizzato.
La fascia del reggiseno aderisce al corpo e non è sollevata. Guardando all'interno del reggiseno tra i seni non si vede alcuna luce trapelare dalla fascia.
Se si tende la fascia, ad esempio con il pollice, questa non si estende più di 2-3 dita dal corpo, per garantire che il tessuto mammario sia supportato.
I gancetti del reggiseno sono regolabili e consentono di modificarne la lunghezza per inserire il tiralatte nel reggiseno in modo che non si muova durante l'estrazione. Se troppo lento, provare a regolare i gancetti del reggiseno in modo da tenere il tiralatte più saldamente.
Si sconsiglia di indossare reggiseni con ferretto.
Le coppe e le coppette si adattano alla maggior parte dei reggiseni normali e da allattamento.
Se si prova disagio durante l'estrazione, provare a indossare un reggiseno più elastico (ma non troppo elastico per evitare che le coppette scivolino).
Si sconsiglia di indossare reggiseni con ferretto.
Funziona bene con la maggior parte dei reggiseni normali e da allattamento.
Funziona bene con la maggior parte dei reggiseni da allattamento con fessure più grandi per l'imbuto del tiralatte (il corpo del tiralatte non può essere fissato attraverso il reggiseno).
Si sconsiglia di utilizzare un reggiseno da allattamento con fori circolari al posto delle fessure.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›