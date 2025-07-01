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Quali reggiseni sono compatibili con il tiralatte elettrico Philips Avent?

Utilizzare un reggiseno adatto è essenziale per un'esperienza comoda e priva di dolore, che permetta un'estrazione del latte efficiente.

Per un modello specifico, consultare i seguenti consigli sull'utilizzo.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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