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Quali reggiseni sono compatibili con il tiralatte elettrico Philips Avent?

Il tiralatte elettrico Philips Avent è stato progettato per l'utilizzo con una varietà di reggiseni per un'estrazione più semplice e confortevole. Per un modello specifico, consultare i seguenti consigli sull'utilizzo.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11 , SCF532/11 , SCD553/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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