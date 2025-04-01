Quali reggiseni sono compatibili con il tiralatte elettrico Philips Avent?

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Il tiralatte elettrico Philips Avent è stato progettato per l'utilizzo con una varietà di reggiseni per un'estrazione più semplice e confortevole. Per un modello specifico, consultare i seguenti consigli sull'utilizzo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11 , SCF532/11 , SCD553/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio Philips Avent come tiralatte singolo?
Quando si dovrebbe acquistare un tiralatte?
Per quanto tempo si deve estrarre il latte? Quando si deve interrompere l'estrazione?
Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?
È possibile estrarre il latte da un lato e allattare al seno dall'altro?