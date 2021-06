Dispositivi lavabili e utilizzabili sotto la doccia

I regolabarba e i regolacapelli impermeabili possono essere utilizzati e puliti in maniera sicura con acqua. Tuttavia, questi dispositivi non funzionano quando sono collegati a una presa elettrica. Sono progettati in questo modo per evitare qualsiasi tipo di incidente.

Per scoprire se il groomer in uso può essere usato sotto la doccia, cercare il seguente simbolo stampato sul corpo del dispositivo.