Inserire la spina di ricarica nella presa di ricarica del groomer. Accertarsi che la forma della spina corrisponda alla presa di corrente e sia completamente inserita. Non forzare l'inserimento.

L'indicatore di carica sul dispositivo inizia a lampeggiare per indicare che l'apparecchio si sta caricando. Quando l'apparecchio è completamente carico, la spia di ricarica resta accesa per circa 30 minuti, quindi si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Dopo la ricarica, scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal groomer. Il groomer è ora pronto per l'uso.

Si consiglia di ricaricare i dispositivi per la cura del corpo maschile Philips quando l'indicatore di ricarica sul groomer indica che la batteria è scarica. Se il dispositivo non dispone di un indicatore dello stato della batteria, caricare il dispositivo quando inizia a funzionare più lentamente del solito.Per la maggior parte dei groomer, il normale tempo di ricarica è tra 1 e 8 ore. Se si carica il dispositivo per la prima volta, si consiglia di eseguire un ciclo di carica di almeno 3 ore. Consultare il manuale dell'utente per le istruzioni di ricarica specifiche del modello in uso.