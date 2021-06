Controllare il pettine accuratamente in modo da individuare eventuali danni o scoprire se l'accessorio è rotto. Prestare particolare attenzione alla parte posteriore del pettine dove è possibile vedere i piccoli ganci necessari a montare l'accessorio su OneBlade. Se queste parti sono rotte, il pettine non potrà essere montato correttamente. È possibile ottenere un ricambio sul nostro negozio online oppure contattare Philips per ulteriore assistenza.