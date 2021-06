Collegare la protezione per la pelle sensibile alla lama dell'apparecchio, esercitando una leggera pressione finché non scatta in posizione. Effettuare la rasatura con la protezione per la pelle inserita, utilizzando le dita della mano libera per tendere la pelle, se necessario, e consentire a OneBlade di radere vicino alla pelle con il minimo rischio di graffi e tagli. Al termine della rasatura, rimuovere l'accessorio dall'apparecchio e pulire sia l'accessorio che OneBlade.

La protezione per la pelle sensibile consente di radere più vicino alla pelle, proteggendola da graffi e tagli. Assicurarsi di utilizzare sempre la protezione per la pelle sensibile durante la rasatura di zone intime e altre zone sensibili come le ascelle.Per utilizzare la protezione per la pelle sensibile con OneBlade, seguire le istruzioni riportate di seguito: