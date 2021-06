Se sul groomer è stampato il simbolo della doccia o della vasca da bagno, significa che il dispositivo è impermeabile. Può quindi essere pulito con acqua e utilizzato sotto la doccia o nella vasca da bagno. Per motivi di sicurezza, i groomer impermeabili possono essere utilizzati solo senza filo e non si accendono se sono collegati a una presa di alimentazione.

Nota: tenere presente che i simboli sul groomer Philips variano in base al tipo di modello. Se non si è del tutto certi che il proprio groomer Philips possa essere pulito con acqua, contattare Philips per ulteriore assistenza.