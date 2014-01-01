Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Assistenza Philips

    È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?

    Pubblicato su 27 giugno 2025

    I Bodygroom Philips sono dotati di icone stampate o impresse sull'impugnatura per indicare se possono essere puliti o risciacquati con acqua. Queste icone potrebbero non essere immediatamente visibili, quindi controllare sempre in un'area ben illuminata. I documenti forniti con il prodotto indicano anche se può essere pulito con acqua.

    • Se il prodotto presenta l'icona di rubinetto barrato, non deve essere risciacquato o pulito con acqua per evitare di danneggiare il dispositivo. 
    • Se il prodotto presenta l'icona di un rubinetto o di una doccia, può essere risciacquato o pulito con acqua.

    Nota: per alcuni prodotti, i pettini rimovibili e i denti di taglio potrebbero essere lavabili mentre l'impugnatura non lo è. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con il prodotto.

    Icona di un rubinetto barrato, icona di un rubinetto, icona di una doccia.

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: MG9531/15 , MG7962/30 , MG7951/15 , MG7961/15 , MG5952/30 , MG5951/15 , MG5941/15 , MG5931/15 , MG7921/15 , MG7931/15 , MG3930/15 , BT3617/15 , BT3660/15 , MG3945/15 , MG3915/15 , MG3920/15 , MG3946/15 , MG3935/15 , MG3940/15 , BT3620/15 , BT5775/15 , BT5785/30 , BT7670/15 , BT7665/15 , BT5780/15 , BT3233/15 , MG3710/15 , MG3721/14 , NT2650/16 , NT1650/16 , MG9530/15 , BT3238/15 , MG7950/15 , HC3505/15 , MG5950/15 , MG5940/15 , MG9540/15 , MG9550/15 , MG5920/15 , MG7940/75 , MG7940/15 , MG9553/15 , MG7930/15 , MG9555/15 , MG7920/15 , BG3027/03 , BG3017/01 , BG3007/01 , BG5021/16 , BG5021/15 , BG3027/05 , BT3239/15 , BT3234/15 , BT5515/70 , BT5515/75 , MG5930/15 , BT5515/20 , MG5730/35 , MG3720/35 , HC9420/15 , BT5522/13 , BT5522/15 , MG5720/13 , MG9710/93 , MG7736/13 , BT3222/13 , BT3222/14 , MG7736/15 , BT9810/15 , MG7720/15 , MG9710/90 , HC3525/15 , QC5115/16 , QC5115/13 , NT1650/15 , BT9810/13 , MG3710/85 , MG7715/15 , HC5630/15 , HC5612/15 , MG7735/15 , NT3650/16 , NT5650/16 , HC7650/15 , BT5502/16 , BT5515/15 , MG7710/18 , BT5509/16 , HC5632/15 , HC5650/15 , HC5610/15 , HC5630/13 , HC5632/13 , BT5502/15 , BT5501/16 , BT5502/13 , BT5515/13 , BT7520/15 , BT7500/15 , BT7512/15 , BT7510/15 , BT7501/85 , BG7025/15 , MG5720/18 , MG5740/18 , NT1150/16 , BG7025/13 , BG7020/15 , MG7785/20 , MG7720/18 , MG7730/15 , BG5020/15 , BT3226/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , BG3016/15 , BT3211/14 , MG7745/15 , HC3510/15 , MG3710/33 , MG5730/33 , MG3720/33 , HC3518/15 , HC3520/15 , HC3510/13 , BG5020/13 , HC3530/15 , BT3206/14 , BT3212/14 , BT3206/13 , BT3236/14 , BG3010/13 , MG7770/15 , MG3757/15 , BG105/15 , BG105/85 , BG1024/80 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1216/10 , MG7710/15 , MG3710/14 , MG3730/15 , MG3740/15 , MG3730/13 , MG3720/15 , MG5730/15 , MG5720/15 , MG7720/13 , MG5740/15 , BT9297/15 , HC5100/15 , HC3100/15 , BT7201/16 , BT7210/15 , BT7202/16 , QG3341/16 , QG3321/16 , QT4018/15 , BT7204/15 , TT2040/32 , BT7220/15 , HC5440/85 , BT5200/16 , BT5206/16 , BT5203/15 , BT405/16 , HC3410/85 , HC9450/20 , BG1024/16 , HC7460/15 , NT1150/10 , MG1100/16 , NT3160/10 , HC5438/15 , NT5180/15 , NT5176/16 , HC9490/15 , HC9450/13 , HC9450/15 , BG105/10 , HC3418/15 , QT4013/16 , HC3400/15 , BT5260/15 , BT7085/32 , BT5260/32 , BT5270/32 , BT9290/32 , QT4015/16 , QT4005/15 , QT4019/15 , QT4019/40 , QT4022/15 , QT4022/32 , QT4022/41 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

    Domande frequenti

    Contattare Philips

    Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

    Contattare Philips

    Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

    Cerchi altro?

    Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

    Homepage dell'assistenza
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.