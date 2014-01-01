È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
I Bodygroom Philips sono dotati di icone stampate o impresse sull'impugnatura per indicare se possono essere puliti o risciacquati con acqua. Queste icone potrebbero non essere immediatamente visibili, quindi controllare sempre in un'area ben illuminata. I documenti forniti con il prodotto indicano anche se può essere pulito con acqua.
Se il prodotto presenta l'icona di rubinetto barrato, non deve essere risciacquato o pulito con acqua per evitare di danneggiare il dispositivo.
Se il prodotto presenta l'icona di un rubinetto o di una doccia, può essere risciacquato o pulito con acqua.
Nota: per alcuni prodotti, i pettini rimovibili e i denti di taglio potrebbero essere lavabili mentre l'impugnatura non lo è. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con il prodotto.