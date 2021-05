Alcuni modelli di Philips OneBlade sono dotati di un indicatore di carica sulla parte anteriore del dispositivo.

Quando la batteria di OneBlade si sta scaricando, questo indicatore lampeggia in arancione.

Quando OneBlade è in fase di ricarica, la spia lampeggia in verde.

Quando OneBlade è completamente carico, la spia emette una luce verde fissa per circa 30 minuti.

Gli altri modelli non dispongono di un indicatore che mostra quando la carica è completa. Tuttavia, quando vengono collegati all'alimentazione, sul caricatore si illumina una spia arancione fissa che resta accesa finché il caricatore è collegato. Per assicurarsi che tali modelli OneBlade siano completamente carichi, è necessario tenerli in carica per almeno 8 ore. Se si tiene OneBlade in carica più a lungo, non si danneggia la batteria o i meccanismi interni.