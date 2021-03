Tutta la differenza di Philips OLED



Sfrutta i vantaggi della tecnologia OLED, come i neri più profondi e un angolo di visione più ampio. Aggiungi il processore per immagini P5 Philips con intelligenza artificiale per un contrasto più profondo, colori più brillanti, movimenti fluidi e dettagli più nitidi, anche nelle zone d'ombra e in quelle più luminose. Infine, goditi l'esperienza unica di Ambilight. Philips offre il meglio della tecnologia OLED.