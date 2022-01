Philips offre una vasta gamma di prodotti per l'illuminazione per auto. Dalle lampade alogene e allo Xenon fino a un'ampia selezione di prodotti per l'illuminazione interna ed esterna: luci di stop, indicatori di direzione, luci sostitutive, luci posteriori, luci di posizione, luci di emergenza, luci bagagliaio e vano guanti e luci per pianale abitacolo.



Poiché le luci delle auto devono illuminare la strada nel modo più sicuro e luminoso possibile, i conducenti devono scegliere con cura le lampadine per auto. Con il nostro strumento di selezione per luci auto, puoi selezionare in tutta semplicità il brand, il modello e la serie della tua auto e inserire la tecnologia di illuminazione che stai cercando; il sistema di ricerca ti mostrerà quali lampade Philips sono disponibili per la tua applicazione.