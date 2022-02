Temperatura di colore fino a 5.000 Kelvin



Con una temperatura di colore fino a 5.000 Kelvin, le lampadine per fari anteriori Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 rappresenta per la tua auto il massimo dell'innovazione in fatto di fari allo Xenon grazie a un fascio luminoso bianco puro che fende l'oscurità. La guida sarà più sicura e piacevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un problema.