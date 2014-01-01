Termini di ricerca
SmartCT Soft Tissue Helical crea immagini CBCT per agevolare l'individuazione di cambiamenti nei tessuti molli nella suite Angio. Il nuovo protocollo con traiettoria di acquisizione a doppio asse e il software di ricostruzione migliorato offrono immagini migliori rispetto a quelle che si ottengono con le tecniche di acquisizione Cone Beam convenzionali. SmartCT Soft Tissue Helical è il nostro protocollo CBCT migliorato per l'assistenza neurovascolare con una traiettoria rapida di 8 secondi, algoritmi di compensazione del movimento e degli artefatti metallici per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.
Chiama 02 38593000
Philips Italia
Numero di telefono: 02 38593000
Richiedi contatto
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Chiama 800 232 100
Philips Italia
Numero di telefono: 800 232 100
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
SmartCT per una facile adozione dell'imaging 3D in laboratorio
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
Misurazione e visualizzazione 3D avanzate al lato del tavolo
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
CBCT con acquisizione elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Compensazione del movimento automatica per l'acquisizione neurologica elicoidale
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Algoritmo Metal Artifact Reduction per CBCT
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Il software per applicazioni cliniche con terapia guidata dalle immagini Philips SmartCT arricchisce i nostri eccezionali strumenti interventistici 3D fornendo una guida chiara ed è progettato per eliminare le barriere all'acquisizione di immagini 3D nel laboratorio interventistico. Dopo l'acquisizione, le immagini 3D vengono visualizzate automaticamente dopo qualche secondo sul modulo touchscreen nella modalità di rendering corrispondente. Sullo stesso display touchscreen, l'utente può facilmente controllare e interagire con le visualizzazioni 3D e gli strumenti di misurazione avanzati. SmartCT offre inoltre misurazioni e visualizzazione avanzate a portata di mano per un'elevata qualità delle immagini e agevolare la formulazione di diagnosi[1-3] e migliorare gli esiti dei trattamenti dei pazienti[4-6].
Visualizza prodotto
Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini leader del settore consente di fornire al paziente un'assistenza eccezionale e di aumentare l'efficienza operativa grazie anche a innovazioni per il flusso di lavoro. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.
Visualizza prodotto
Le capacità interventistiche raggiungono livelli superiori con il detettore piatto da 20 di Azurion 5. Questa soluzione consente alle équipe interventistiche di eseguire diverse procedure vascolari e cardiache in modo coerente ed efficiente. Tutte le applicazioni rilevanti possono essere controllate a lato del tavolo per un esperienza utente uniforme e prestazioni di laboratorio e cura del paziente eccellenti.
Visualizza prodotto
Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.
Visualizza prodotto
SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.
Visualizza prodotto
SmartCT Soft Tissue offre una tecnica di acquisizione TC a fascio conico (CBCT) con guida dettagliata, strumenti di visualizzazione e misurazione 3D avanzati, tutti accessibili sul modulo touchscreen al lato del tavolo. Per aiutarti con l'acquisizione di immagini CBCT corrette al primo tentativo e per semplificare il flusso di lavoro, troverai una guida per le fasi principali. Una volta eseguita correttamente la scansione CBCT, l'immagine 3D acquisita viene visualizzata automaticamente nello strumento di visualizzazione SmartCT 3D con le impostazioni di rendering adeguate e gli strumenti di misurazione 3D personalizzati per il protocollo 3D selezionato.
Visualizza prodotto
L'acquisizione Dual Phase Cerebral offre due scansioni TC Cone Beam migliorate con contrasto consecutive del cervello. Nel caso di un paziente con ictus con sospetta occlusione dei grandi vasi, questo tipo di acquisizione consente di identificare l'occlusione del vaso nella prima fase e la presenza di vasi collaterali nella seconda fase. Questa acquisizione può essere eseguita con un'iniezione di mezzo di contrasto endoarteriosa ed endovenosa.
Visualizza prodotto
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Seleziona il paeseItalia (Italiano)
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.