SmartCT Soft Tissue Helical

Tecnologia di imaging neurologico

SmartCT Soft Tissue Helical crea immagini CBCT per agevolare l'individuazione di cambiamenti nei tessuti molli nella suite Angio. Il nuovo protocollo con traiettoria di acquisizione a doppio asse e il software di ricostruzione migliorato offrono immagini migliori rispetto a quelle che si ottengono con le tecniche di acquisizione Cone Beam convenzionali. SmartCT Soft Tissue Helical è il nostro protocollo CBCT migliorato per l'assistenza neurovascolare con una traiettoria rapida di 8 secondi, algoritmi di compensazione del movimento e degli artefatti metallici per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.

Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.

Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.
Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.
L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.

L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.

L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.
L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.
SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.

SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.

SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.
SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico [7].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.

Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.

Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.
Il protocollo Soft Tissue CBCT con movimento elicoidale migliora la qualità e l'aspetto dell'immagine rispetto alle tecniche di acquisizione CBCT convenzionali, per individuare i cambiamenti dei tessuti molli nella suite Angio. Il movimento asimmetrico del braccio durante l'acquisizione aumenta più volte il campo di vista (FOV) delle parti del cervello esaminate. Le maggiori informazioni abbinate a un software di ricostruzione delle immagini migliorato portano a immagini di qualità superiore. Anche la velocità della scansione è migliorata (da 20 a 10 secondi) per ridurre al minimo l'impatto del movimento del paziente per i pazienti con ictus non sedati.
L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.

L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.

L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.
L'algoritmo di compensazione automatica del movimento è un'opzione Helical Soft Tissue che il medico può utilizzare per salvare una scansione CBCT dei tessuti molli durante la quale il paziente si è spostato. Durante le procedure di ictus, il paziente non è sempre sedato e questo spesso determina un movimento significativo della testa, che incide sul valore della scansione 3D e spesso richiede una seconda scansione. L'algoritmo di compensazione automatica del movimento acquisisce la scansione originale ed esegue nuovamente il software di ricostruzione per generare un volume migliorato.
SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.

SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.

SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.
SmartCT Soft Tissue Helical include un algoritmo di riduzione degli artefatti metallici. L'imaging di un paziente con bobine da trattamenti e/o sostituzioni dentali precedenti può causare artefatti significativi sotto forma di strisce più o meno scure sull'immagine. Tali artefatti possono limitare la formulazione di una diagnosi sicura quando si valutano i cambiamenti dei tessuti molli nel cervello. L'algoritmo di riduzione degli artefatti metallici elabora il volume allo scopo di rimuovere gli artefatti e migliorare la qualità dell'immagine.
  • * Il livello di competenza dell'utente richiesto è descritto nella sezione sul profilo previsto dell'operatore delle istruzioni d'uso
  • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
  • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
  • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

