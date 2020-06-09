SmartCT

Il software per applicazioni cliniche con terapia guidata dalle immagini Philips SmartCT arricchisce i nostri eccezionali strumenti interventistici 3D fornendo una guida chiara ed è progettato per eliminare le barriere all'acquisizione di immagini 3D nel laboratorio interventistico. Dopo l'acquisizione, le immagini 3D vengono visualizzate automaticamente dopo qualche secondo sul modulo touchscreen nella modalità di rendering corrispondente. Sullo stesso display touchscreen, l'utente può facilmente controllare e interagire con le visualizzazioni 3D e gli strumenti di misurazione avanzati. SmartCT offre inoltre misurazioni e visualizzazione avanzate a portata di mano per un'elevata qualità delle immagini e agevolare la formulazione di diagnosi[1-3] e migliorare gli esiti dei trattamenti dei pazienti[4-6].​

