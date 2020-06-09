Termini di ricerca

SmartCT Soft Tissue

Visualizzazione simile a quella di una TC

SmartCT Soft Tissue offre una tecnica di acquisizione TC a fascio conico (CBCT) con guida dettagliata, strumenti di visualizzazione e misurazione 3D avanzati, tutti accessibili sul modulo touchscreen al lato del tavolo. Per aiutarti con l'acquisizione di immagini CBCT corrette al primo tentativo e per semplificare il flusso di lavoro, troverai una guida per le fasi principali. Una volta eseguita correttamente la scansione CBCT, l'immagine 3D acquisita viene visualizzata automaticamente nello strumento di visualizzazione SmartCT 3D con le impostazioni di rendering adeguate e gli strumenti di misurazione 3D personalizzati per il protocollo 3D selezionato.

Per aiutare tutti gli utenti clinici a ottenere immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Soft Tissue fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro del sistema e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto e un protocollo di acquisizione dei raggi X adeguati[1].

Per aiutare tutti gli utenti clinici a ottenere immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Soft Tissue fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro del sistema e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto e un protocollo di acquisizione dei raggi X adeguati[1].

Al termine dell'acquisizione, SmartCT Soft Tissue visualizza automaticamente l'immagine CBCT sul modulo touchscreen e FlexVision in pochi secondi per la revisione diretta al lato del tavolo[2].

Al termine dell'acquisizione, SmartCT Soft Tissue visualizza automaticamente l'immagine CBCT sul modulo touchscreen e FlexVision in pochi secondi per la revisione diretta al lato del tavolo[2].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi ottenere misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[3-5].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi ottenere misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[3-5].

Con SmartCT Soft Tissue hai l'opportunità di acquisire una CBCT utilizzando una traiettoria aperta con posizioni di avvio e di arresto rispettivamente da +55° a -185°. Questo protocollo apre l'arco sul lato sinistro del paziente, consentendo una più ampia traslazione del tavolo angiografico in questa direzione e spostando l'isocentro dell'arco a C sul lato destro del paziente. Ciò consente la visualizzazione di regioni di interesse decentrate (come la periferia del fegato) in una singola scansione[6]. La traiettoria ad arco aperto può anche facilitare gli esami di pazienti di corporatura più grande.

Con SmartCT Soft Tissue hai l'opportunità di acquisire una CBCT utilizzando una traiettoria aperta con posizioni di avvio e di arresto rispettivamente da +55° a -185°. Questo protocollo apre l'arco sul lato sinistro del paziente, consentendo una più ampia traslazione del tavolo angiografico in questa direzione e spostando l'isocentro dell'arco a C sul lato destro del paziente. Ciò consente la visualizzazione di regioni di interesse decentrate (come la periferia del fegato) in una singola scansione[6]. La traiettoria ad arco aperto può anche facilitare gli esami di pazienti di corporatura più grande.

L'acquisizione CBCT (Dual Phase cone Beam CT) è una funzionalità avanzata di SmartCT Soft Tissue che consente di effettuare automaticamente due scansioni CBCT sul sistema Azurion con un intervallo definito dall'utente e una singola iniezione di mezzo di contrasto. Le immagini ad alta risoluzione e ad alto contrasto vengono ricostruite in pochi secondi per accelerare il processo decisionale durante le procedure. È comunemente utilizzata per la TACE, dove la prima fase serve da fase arteriosa e la seconda fase (ritardata) mostra l'assorbimento del mezzo di contrasto nelle lesioni[7,8].

L'acquisizione CBCT (Dual Phase cone Beam CT) è una funzionalità avanzata di SmartCT Soft Tissue che consente di effettuare automaticamente due scansioni CBCT sul sistema Azurion con un intervallo definito dall'utente e una singola iniezione di mezzo di contrasto. Le immagini ad alta risoluzione e ad alto contrasto vengono ricostruite in pochi secondi per accelerare il processo decisionale durante le procedure. È comunemente utilizzata per la TACE, dove la prima fase serve da fase arteriosa e la seconda fase (ritardata) mostra l'assorbimento del mezzo di contrasto nelle lesioni[7,8].

CBCT Dual Phase è un'applicazione sempre più utilizzata per la diagnosi di ictus. Una CBCT avanzata senza mezzo di contratto agevola la visualizzazione dei tessuti molli.

CBCT Dual Phase è un'applicazione sempre più utilizzata per la diagnosi di ictus. Una CBCT avanzata senza mezzo di contratto agevola la visualizzazione dei tessuti molli.

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

Per aiutare tutti gli utenti clinici a ottenere immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Soft Tissue fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro del sistema e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto e un protocollo di acquisizione dei raggi X adeguati[1].

Per aiutare tutti gli utenti clinici a ottenere immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Soft Tissue fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro del sistema e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto e un protocollo di acquisizione dei raggi X adeguati[1].

Al termine dell'acquisizione, SmartCT Soft Tissue visualizza automaticamente l'immagine CBCT sul modulo touchscreen e FlexVision in pochi secondi per la revisione diretta al lato del tavolo[2].

Al termine dell'acquisizione, SmartCT Soft Tissue visualizza automaticamente l'immagine CBCT sul modulo touchscreen e FlexVision in pochi secondi per la revisione diretta al lato del tavolo[2].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi ottenere misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[3-5].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi ottenere misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[3-5].

Con SmartCT Soft Tissue hai l'opportunità di acquisire una CBCT utilizzando una traiettoria aperta con posizioni di avvio e di arresto rispettivamente da +55° a -185°. Questo protocollo apre l'arco sul lato sinistro del paziente, consentendo una più ampia traslazione del tavolo angiografico in questa direzione e spostando l'isocentro dell'arco a C sul lato destro del paziente. Ciò consente la visualizzazione di regioni di interesse decentrate (come la periferia del fegato) in una singola scansione[6]. La traiettoria ad arco aperto può anche facilitare gli esami di pazienti di corporatura più grande.

Con SmartCT Soft Tissue hai l'opportunità di acquisire una CBCT utilizzando una traiettoria aperta con posizioni di avvio e di arresto rispettivamente da +55° a -185°. Questo protocollo apre l'arco sul lato sinistro del paziente, consentendo una più ampia traslazione del tavolo angiografico in questa direzione e spostando l'isocentro dell'arco a C sul lato destro del paziente. Ciò consente la visualizzazione di regioni di interesse decentrate (come la periferia del fegato) in una singola scansione[6]. La traiettoria ad arco aperto può anche facilitare gli esami di pazienti di corporatura più grande.

L'acquisizione CBCT (Dual Phase cone Beam CT) è una funzionalità avanzata di SmartCT Soft Tissue che consente di effettuare automaticamente due scansioni CBCT sul sistema Azurion con un intervallo definito dall'utente e una singola iniezione di mezzo di contrasto. Le immagini ad alta risoluzione e ad alto contrasto vengono ricostruite in pochi secondi per accelerare il processo decisionale durante le procedure. È comunemente utilizzata per la TACE, dove la prima fase serve da fase arteriosa e la seconda fase (ritardata) mostra l'assorbimento del mezzo di contrasto nelle lesioni[7,8].

L'acquisizione CBCT (Dual Phase cone Beam CT) è una funzionalità avanzata di SmartCT Soft Tissue che consente di effettuare automaticamente due scansioni CBCT sul sistema Azurion con un intervallo definito dall'utente e una singola iniezione di mezzo di contrasto. Le immagini ad alta risoluzione e ad alto contrasto vengono ricostruite in pochi secondi per accelerare il processo decisionale durante le procedure. È comunemente utilizzata per la TACE, dove la prima fase serve da fase arteriosa e la seconda fase (ritardata) mostra l'assorbimento del mezzo di contrasto nelle lesioni[7,8].

CBCT Dual Phase è un'applicazione sempre più utilizzata per la diagnosi di ictus. Una CBCT avanzata senza mezzo di contratto agevola la visualizzazione dei tessuti molli.

CBCT Dual Phase è un'applicazione sempre più utilizzata per la diagnosi di ictus. Una CBCT avanzata senza mezzo di contratto agevola la visualizzazione dei tessuti molli.

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

  • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
  • 1. È responsabilità dell'operatore selezionare il mezzo di contrasto appropriato in base all'applicazione clinica. Per ulteriori informazioni sulle indicazioni di utilizzo del mezzo di contrasto, consulta le istruzioni d'uso del mezzo di contrasto applicabile.
  • 2. Le ricostruzioni 3D con impostazioni di risoluzione più elevate potrebbero richiedere più tempo.
  • 3. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221-224
  • 4. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 5. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018
  • 6. Schernthaner et al., Feasibility of a Modified Cone-Beam CT Rotation Trajectory to Improve Liver Periphery Visualization during Transarterial Chemoembolization, Radiology, 2015carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y
  • 7. Higashihara, H., Osuga, K., Onishi, H., Nakamoto, A., Tsuboyama, T., Maeda, N., … Tomiyama, N. (2012). Diagnostic accuracy of C-arm CT during selective transcatheter angiography for hepatocellular carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y.
  • 8. Loffroy, R., Lin, M., Rao, P., Bhagat, N., Noordhoek, N., Radaelli, A., ... Geschwind, J.F. (2012). Comparing the detectability of hepatocellular carcinoma by C-arm dualphase cone-beam computed tomography during hepatic arteriography with conventional contrast-enhanced magnetic resonance imaging. CardioVascular and Interventional Radiology. 35(1):97-104. DOI: 10.1007/s00270-011-0118-x
  • 9. Miyayama, S., Yamashiro, M., Hashimoto, M. et al. Comparison of Local Control in Transcatheter Arterial Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma ≤6 cm With or Without Intraprocedural Monitoring of the Embolized Area Using Cone-Beam Computed Tomography. Cardiovasc Intervent Radiol 37, 388–395

