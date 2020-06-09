Termini di ricerca

SmartCT Dual Viewer​

Soluzione di confronto e fusione di volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione che aiutano il medico nella valutazione, nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento (segmentazione, ad esempio rilevamento manuale). Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera. Inoltre, non è necessario cambiare applicazione perché l'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione delle immagini e post-elaborazione può essere effettuato in SmartCT e sul TSM.

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].

Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].
Nonostante i vantaggi dell'imaging 3D, molti utenti considerano questa procedura ancora difficile da eseguire. Per eliminare le congetture dall'acquisizione 3D, SmartCT fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione per agevolare l'acquisizione delle immagini 3D. L'imaging 3D può migliorare l'accuratezza diagnostica[1-3] e gli esiti del trattamento[4-6] e rendere più efficienti le procedure nel laboratorio interventistico[7].
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono fornire informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti[4-9].
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi diversi dal sistema Azurion e registrarli automaticamente per creare una sovrapposizione dei due volumi. Ad esempio, 2 fasi di scansione possono essere sovrapposte e codificate a colori per scopo di confronto e la segmentazione di lesioni e vasi può essere eseguita per la pianificazione del trattamento. Tutto questo può avvenire nella sala esame dal modulo touchscreen (TSM).​

  • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
  • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
  • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol, 38 (4), 929-36, 2015​
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902.
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

