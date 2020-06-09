Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale

Per promuovere l'accuratezza, SmartCT Roadmap si adatta in tempo reale a cambiamenti nell'angolazione e nella rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-recettore d'immagine. Tutte le modalità di utilizzo possono essere controllate al lato del tavolo e sono completamente dinamiche per consentire modifiche nella posizione del gantry e del tavolo, nel campo di vista e nella distanza sorgente-recettore d'immagine.