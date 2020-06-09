Termini di ricerca

SmartCT Roadmap

Strumento di guida con immagini 3D in tempo reale

SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.

SmartCT Roadmap sovrappone una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni, acquisita con una modalità di acquisizione SmartCT sul tuo sistema di radiologia interventistica Philips, con immagini fluoroscopiche in tempo reale. Fornisce una vista 3D completa per la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse.

SmartCT Roadmap sovrappone una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni, acquisita con una modalità di acquisizione SmartCT sul tuo sistema di radiologia interventistica Philips, con immagini fluoroscopiche in tempo reale. Fornisce una vista 3D completa per la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse.

La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse
La roadmap 3D consente di seguire l'avanzamento di guide, cateteri e spirali in tempo reale. Per migliorare la visualizzazione, offre una modalità a schermo intero ingrandita e uno zoom digitale. SmartCT Roadmap adatta automaticamente le immagini 3D alle modifiche del gantry e a qualsiasi movimento laterale o longitudinale del tavolo per mantenere l'accuratezza.

La roadmap 3D consente di seguire l'avanzamento di guide, cateteri e spirali in tempo reale. Per migliorare la visualizzazione, offre una modalità a schermo intero ingrandita e uno zoom digitale. SmartCT Roadmap adatta automaticamente le immagini 3D alle modifiche del gantry e a qualsiasi movimento laterale o longitudinale del tavolo per mantenere l'accuratezza.

Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
Per promuovere l'accuratezza, SmartCT Roadmap si adatta in tempo reale a cambiamenti nell'angolazione e nella rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-recettore d'immagine. Tutte le modalità di utilizzo possono essere controllate al lato del tavolo e sono completamente dinamiche per consentire modifiche nella posizione del gantry e del tavolo, nel campo di vista e nella distanza sorgente-recettore d'immagine.

Per promuovere l'accuratezza, SmartCT Roadmap si adatta in tempo reale a cambiamenti nell'angolazione e nella rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-recettore d'immagine. Tutte le modalità di utilizzo possono essere controllate al lato del tavolo e sono completamente dinamiche per consentire modifiche nella posizione del gantry e del tavolo, nel campo di vista e nella distanza sorgente-recettore d'immagine.

Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione
Per migliorare la visibilità di diverse guide, dispositivi e anatomie, puoi adattare la trasparenza e il contrasto della visualizzazione 3D e visualizzare il percorso del vaso, la segmentazione, i contrassegni e le misurazioni del volume 3D sulla SmartCT Roadmap.

Per migliorare la visibilità di diverse guide, dispositivi e anatomie, puoi adattare la trasparenza e il contrasto della visualizzazione 3D e visualizzare il percorso del vaso, la segmentazione, i contrassegni e le misurazioni del volume 3D sulla SmartCT Roadmap.

  • Guida 3D precisa e dinamica
  • La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse
  • Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
  • Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione
SmartCT Roadmap sovrappone una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni, acquisita con una modalità di acquisizione SmartCT sul tuo sistema di radiologia interventistica Philips, con immagini fluoroscopiche in tempo reale. Fornisce una vista 3D completa per la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse.

SmartCT Roadmap sovrappone una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni, acquisita con una modalità di acquisizione SmartCT sul tuo sistema di radiologia interventistica Philips, con immagini fluoroscopiche in tempo reale. Fornisce una vista 3D completa per la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse.

La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse
La roadmap 3D consente di seguire l'avanzamento di guide, cateteri e spirali in tempo reale. Per migliorare la visualizzazione, offre una modalità a schermo intero ingrandita e uno zoom digitale. SmartCT Roadmap adatta automaticamente le immagini 3D alle modifiche del gantry e a qualsiasi movimento laterale o longitudinale del tavolo per mantenere l'accuratezza.

La roadmap 3D consente di seguire l'avanzamento di guide, cateteri e spirali in tempo reale. Per migliorare la visualizzazione, offre una modalità a schermo intero ingrandita e uno zoom digitale. SmartCT Roadmap adatta automaticamente le immagini 3D alle modifiche del gantry e a qualsiasi movimento laterale o longitudinale del tavolo per mantenere l'accuratezza.

Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
Per promuovere l'accuratezza, SmartCT Roadmap si adatta in tempo reale a cambiamenti nell'angolazione e nella rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-recettore d'immagine. Tutte le modalità di utilizzo possono essere controllate al lato del tavolo e sono completamente dinamiche per consentire modifiche nella posizione del gantry e del tavolo, nel campo di vista e nella distanza sorgente-recettore d'immagine.

Per promuovere l'accuratezza, SmartCT Roadmap si adatta in tempo reale a cambiamenti nell'angolazione e nella rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-recettore d'immagine. Tutte le modalità di utilizzo possono essere controllate al lato del tavolo e sono completamente dinamiche per consentire modifiche nella posizione del gantry e del tavolo, nel campo di vista e nella distanza sorgente-recettore d'immagine.

Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione
Per migliorare la visibilità di diverse guide, dispositivi e anatomie, puoi adattare la trasparenza e il contrasto della visualizzazione 3D e visualizzare il percorso del vaso, la segmentazione, i contrassegni e le misurazioni del volume 3D sulla SmartCT Roadmap.

Per migliorare la visibilità di diverse guide, dispositivi e anatomie, puoi adattare la trasparenza e il contrasto della visualizzazione 3D e visualizzare il percorso del vaso, la segmentazione, i contrassegni e le misurazioni del volume 3D sulla SmartCT Roadmap.

  •  
    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.

    Visualizza prodotto

  •  
    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue offre una tecnica di acquisizione TC a fascio conico (CBCT) con guida dettagliata, strumenti di visualizzazione e misurazione 3D avanzati, tutti accessibili sul modulo touchscreen al lato del tavolo. Per aiutarti con l'acquisizione di immagini CBCT corrette al primo tentativo e per semplificare il flusso di lavoro, troverai una guida per le fasi principali. Una volta eseguita correttamente la scansione CBCT, l'immagine 3D acquisita viene visualizzata automaticamente nello strumento di visualizzazione SmartCT 3D con le impostazioni di rendering adeguate e gli strumenti di misurazione 3D personalizzati per il protocollo 3D selezionato.

    Visualizza prodotto

  •  
    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso rende possibile l'imaging ad alto contrasto e ad alta risoluzione della vascolarizzazione cerebrale sulla base di una scansione rotazionale 3D e di un'iniezione di contrasto intra-arterioso. Questa tecnica migliora la visualizzazione di stent endovascolari, deviatori di flusso o altri dispositivi, oltre alla morfologia dei vasi fino al livello dei perforatori.

    Visualizza prodotto

    • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.

