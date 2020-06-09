Termini di ricerca
SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Guida 3D precisa e dinamica
La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse
Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione
La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione con guide e cateteri attraverso strutture vascolari complesse
Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione
Il software per applicazioni cliniche con terapia guidata dalle immagini Philips SmartCT arricchisce i nostri eccezionali strumenti interventistici 3D fornendo una guida chiara ed è progettato per eliminare le barriere all'acquisizione di immagini 3D nel laboratorio interventistico. Dopo l'acquisizione, le immagini 3D vengono visualizzate automaticamente dopo qualche secondo sul modulo touchscreen nella modalità di rendering corrispondente. Sullo stesso display touchscreen, l'utente può facilmente controllare e interagire con le visualizzazioni 3D e gli strumenti di misurazione avanzati. SmartCT offre inoltre misurazioni e visualizzazione avanzate a portata di mano per un'elevata qualità delle immagini e agevolare la formulazione di diagnosi[1-3] e migliorare gli esiti dei trattamenti dei pazienti[4-6].
Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.
SmartCT Soft Tissue offre una tecnica di acquisizione TC a fascio conico (CBCT) con guida dettagliata, strumenti di visualizzazione e misurazione 3D avanzati, tutti accessibili sul modulo touchscreen al lato del tavolo. Per aiutarti con l'acquisizione di immagini CBCT corrette al primo tentativo e per semplificare il flusso di lavoro, troverai una guida per le fasi principali. Una volta eseguita correttamente la scansione CBCT, l'immagine 3D acquisita viene visualizzata automaticamente nello strumento di visualizzazione SmartCT 3D con le impostazioni di rendering adeguate e gli strumenti di misurazione 3D personalizzati per il protocollo 3D selezionato.
SmartCT Vaso rende possibile l'imaging ad alto contrasto e ad alta risoluzione della vascolarizzazione cerebrale sulla base di una scansione rotazionale 3D e di un'iniezione di contrasto intra-arterioso. Questa tecnica migliora la visualizzazione di stent endovascolari, deviatori di flusso o altri dispositivi, oltre alla morfologia dei vasi fino al livello dei perforatori.
