SmartCT Vessel Analysis supporta la pianificazione del trattamento

Seleziona due punti di un vaso per definirne rapidamente il percorso su un volume 3D. Il percorso viene rilevato e renderizzato automaticamente in diverse viste per agevolare l'ispezione del vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali. Le dimensioni dei vasi vengono estratte automaticamente e le zone di ancoraggio possono essere specificate e successivamente sovrapposte alla fluoroscopia in tempo reale. Infine, gli angoli di proiezione ottimali per il cateterismo possono essere identificati e richiamati successivamente premendo un solo pulsante.