SmartCT Angio

Visualizzazione 3D avanzata

Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.

Click here for more information
Grazie al display touchscreen, puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Dopo l'acquisizione dell'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente insieme agli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul modulo touchscreen. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet all'interno dell'area sterile.
Click here for more information
SmartCT offre tecniche di ricostruzione avanzate per migliorare la visualizzazione anatomica. Dopo l'acquisizione, puoi modificare le visualizzazioni avanzate come MPR 3D sul display touchscreen al lato del tavolo per valutare la malattia con grande dettaglio. Le immagini SmartCT 3D possono aiutare a rivelare informazioni non visibili sulle immagini DSA che possono influire sulle decisioni cliniche.
Click here for more information
Seleziona due punti di un vaso per definirne rapidamente il percorso su un volume 3D. Il percorso viene rilevato e renderizzato automaticamente in diverse viste per agevolare l'ispezione del vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali. Le dimensioni dei vasi vengono estratte automaticamente e le zone di ancoraggio possono essere specificate e successivamente sovrapposte alla fluoroscopia in tempo reale. Infine, gli angoli di proiezione ottimali per il cateterismo possono essere identificati e richiamati successivamente premendo un solo pulsante.
Click here for more information
La misurazione rapida della distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen consente di controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il posizionamento dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.
Click here for more information
Lo strumento di segmentazione semiautomatica delle lesioni SmartCT consente di definire facilmente qualsiasi struttura di interesse, misurarne il volume e rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione.
Click here for more information
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.
Click here for more information
Click here for more information
Click here for more information
Click here for more information
Click here for more information
Click here for more information
    Azurion 7 B12/12

    Azurion 7 B12/12

    Scopri le nuove incredibili possibilità per cardiologia interventistica, cardiologia pediatrica o elettrofisiologia offerte dal sistema biplanare Azurion serie 7 con due detettori da 12''. Questo sistema per interventistica con guida live leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e affidabile con un'esperienza utente coerente, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire cure di livello superiore. Controlla facilmente tutte le applicazioni interessate da unico display touchscreen a lato del tavolo operatorio, per decisioni rapide e ponderate all'interno del campo sterile.

    Visualizza prodotto

    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    Esegui una vasta gamma di interventi cardiaci e vascolari con precisione e facilità sul sistema biplanare Azurion 7 con un detettore da 20'' e uno da 12''. Questa piattaforma per interventistica con guida live leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e affidabile con un'esperienza utente unica, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire cure di livello superiore. Controlla facilmente tutte le applicazioni interessate da un unico display touchscreen a lato del tavolo operatorio, per decisioni rapide e ponderate all'interno del campo sterile.

    Visualizza prodotto

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.

    Visualizza prodotto

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue offre una tecnica di acquisizione TC a fascio conico (CBCT) con guida dettagliata, strumenti di visualizzazione e misurazione 3D avanzati, tutti accessibili sul modulo touchscreen al lato del tavolo. Per aiutarti con l'acquisizione di immagini CBCT corrette al primo tentativo e per semplificare il flusso di lavoro, troverai una guida per le fasi principali. Una volta eseguita correttamente la scansione CBCT, l'immagine 3D acquisita viene visualizzata automaticamente nello strumento di visualizzazione SmartCT 3D con le impostazioni di rendering adeguate e gli strumenti di misurazione 3D personalizzati per il protocollo 3D selezionato.

    Visualizza prodotto

    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso rende possibile l'imaging ad alto contrasto e ad alta risoluzione della vascolarizzazione cerebrale sulla base di una scansione rotazionale 3D e di un'iniezione di contrasto intra-arterioso. Questa tecnica migliora la visualizzazione di stent endovascolari, deviatori di flusso o altri dispositivi, oltre alla morfologia dei vasi fino al livello dei perforatori.

    Visualizza prodotto

    SmartCT Dual Viewer​

    SmartCT Dual Viewer​

    SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione che aiutano il medico nella valutazione, nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento (segmentazione, ad esempio rilevamento manuale). Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera. Inoltre, non è necessario cambiare applicazione perché l'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione delle immagini e post-elaborazione può essere effettuato in SmartCT e sul TSM.

    Visualizza prodotto

    • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.

    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

