Esegui una vasta gamma di interventi cardiaci e vascolari con precisione e facilità sul sistema biplanare Azurion 7 con un detettore da 20'' e uno da 12''. Questa piattaforma per interventistica con guida live leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e affidabile con un'esperienza utente unica, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire cure di livello superiore. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Viste complesse
L'esclusivo design con archi a C laterali montati a soffitto offre un sostegno e una flessibilità di posizionamento eccellenti per il trattamento di cardiopatie congenite o interventi vascolari. Consente di creare proiezioni cranio-caudali inclinate per rivelare patologie nascoste. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Guida con immagini live dettagliate
Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali SmartCT Angio e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Visibilità potenziata
Grazie al detettore da 20", le procedure vascolari possono beneficiare di un'eccellente qualità dell'immagine e di un'ampia copertura anatomica, oltre al detettore da 12" sul canale laterale. Ciò offre la flessibilità di proiezione per visualizzare l'intero albero coronarico con un campo di vista ampio. La catena di elaborazione delle immagini Philips consente di visualizzare dettagli di piccoli vasi con eccezionale chiarezza.
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Gestione efficiente della dose
Risparmia tempo e gestisci la dose di radiazione con le impostazioni dedicate del sistema per casi pediatrici e di elettrofisiologia. Inoltre, le opzioni di scopia doppia consentono di ottenere un ingrandimento doppio delle immagini fluoroscopiche live senza alcun aumento della dose. Il tubo radiogeno MRC200+ con filtraggio SpectraBeam, la memorizzazione dell'ultima immagine e Philips DoseAware contribuiscono ulteriormente a un impatto positivo sulla dose.
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Aumento dell'utile sul capitale investito
Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale
Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.
Semplificazione del flusso di lavoro
FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Vantaggi che durano a lungo
I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti.
Viste complesse
L'esclusivo design con archi a C laterali montati a soffitto offre un sostegno e una flessibilità di posizionamento eccellenti per il trattamento di cardiopatie congenite o interventi vascolari. Consente di creare proiezioni cranio-caudali inclinate per rivelare patologie nascoste. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Guida con immagini live dettagliate
Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali SmartCT Angio e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Visibilità potenziata
Grazie al detettore da 20", le procedure vascolari possono beneficiare di un'eccellente qualità dell'immagine e di un'ampia copertura anatomica, oltre al detettore da 12" sul canale laterale. Ciò offre la flessibilità di proiezione per visualizzare l'intero albero coronarico con un campo di vista ampio. La catena di elaborazione delle immagini Philips consente di visualizzare dettagli di piccoli vasi con eccezionale chiarezza.
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Gestione efficiente della dose
Risparmia tempo e gestisci la dose di radiazione con le impostazioni dedicate del sistema per casi pediatrici e di elettrofisiologia. Inoltre, le opzioni di scopia doppia consentono di ottenere un ingrandimento doppio delle immagini fluoroscopiche live senza alcun aumento della dose. Il tubo radiogeno MRC200+ con filtraggio SpectraBeam, la memorizzazione dell'ultima immagine e Philips DoseAware contribuiscono ulteriormente a un impatto positivo sulla dose.
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Aumento dell'utile sul capitale investito
Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale
Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.
Semplificazione del flusso di lavoro
FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Vantaggi che durano a lungo
I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti.
1. I risultati sono specifici per l'istituto nel quale sono stati ottenuti e potrebbero non riflettere i risultati ottenibili presso altri istituti.
2. Sistemi radiologici cardiovascolari IMV ServiceTrak 2018.
3. In base al confronto tra sistemi connessi in remoto e non connessi in remoto. I dati sono stati raccolti nel 2018 per i sistemi Allura FD e Azurion (n=9955).
