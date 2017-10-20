Azurion 7 B20/12 Sistema per terapia guidata dalle immagini​​ Biplanare

Esegui una vasta gamma di interventi cardiaci e vascolari con precisione e facilità sul sistema biplanare Azurion 7 con un detettore da 20'' e uno da 12''. Questa piattaforma per interventistica con guida live leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e affidabile con un'esperienza utente unica, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire cure di livello superiore. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.