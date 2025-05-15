EP Navigator offre una guida 3D intuitiva durante procedure di ablazione nella fibrillazione atriale. Fornisce un'immagine 3D dettagliata dell'anatomia che può essere registrata con precisione sovrapponendola alla fluoroscopia 2D dal vivo come supporto in procedure complesse.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Segmentazione automatica
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Segmentazione automatica
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Esportazione per la mappatura
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Navigator
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
Point Tagging
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Segmentazione automatica
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Segmentazione automatica
Il volume 3D viene segmentato automaticamente in modo da mostrare l'atrio sinistro e le vene polmonari. Durante la segmentazione è possibile misurare le vene polmonari (PV) e l'atrio sinistro (LA).
Esportazione per la mappatura
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Esportazione per la mappatura
EP Navigator registra il volume 3D con le immagini fluoroscopiche 2D dal vivo. Il volume segmentato può anche essere esportato in sistemi di mappatura standard per la gestione della dose, del tempo di mappatura e della necessità di registrare nuovamente i dati.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Visualizzazione di piani anatomici diversi
Con Live Image Guidance è possibile vedere la scansione rotazionale da diversi piani anatomici per ottenere un punto di riferimento immediato. È inoltre possibile visualizzare il volume 3D con un profilo attorno alle strutture critiche a supporto del processo decisionale.
Navigator
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
EP Navigator e scansione rotazionale 3D breve
Il navigatore per elettrofisiologia dispone di un'opzione per la riduzione dell’angolo della scansione rotazionale 3D sul sistema angiografico Allura. È possibile realizzare un'immagine 3D eccellente delle strutture cardiache al momento preciso della procedura* per pianificare l'approccio terapeutico ottimale.
Point Tagging
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Point Tagging
Oltre alla funzionalità di sovrapposizione 3D, il navigatore per elettrofisiologia dispone della capacità di inserire tag per contraddistinguere i punti di ablazione. La funzione Point Tagging può essere utilizzata con tutti i cateteri.
Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830-6.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.