Termini di ricerca

SmartCT

Soluzione di visualizzazione e misurazione 3D

Trova prodotti simili

Il software per applicazioni cliniche con terapia guidata dalle immagini Philips SmartCT arricchisce i nostri eccezionali strumenti interventistici 3D fornendo una guida chiara ed è progettato per eliminare le barriere all'acquisizione di immagini 3D nel laboratorio interventistico. Dopo l'acquisizione, le immagini 3D vengono visualizzate automaticamente dopo qualche secondo sul modulo touchscreen nella modalità di rendering corrispondente. Sullo stesso display touchscreen, l'utente può facilmente controllare e interagire con le visualizzazioni 3D e gli strumenti di misurazione avanzati. SmartCT offre inoltre misurazioni e visualizzazione avanzate a portata di mano per un'elevata qualità delle immagini e agevolare la formulazione di diagnosi[1-3] e migliorare gli esiti dei trattamenti dei pazienti[4-6].​

Contattaci
Caratteristiche
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].
Click here for more information
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Click here for more information
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.
Click here for more information
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.
Click here for more information
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.
Click here for more information
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.
Click here for more information
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.
Click here for more information
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.
  • Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
  • Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
  • SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
  • SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
Vedi tutte le caratteristiche
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].
Click here for more information
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio

Tramite semplici gesti sul tablet, puoi completare misurazioni e visualizzazioni avanzate sul display touchscreen al lato del tavolo per studiare la malattia con grande dettaglio. Le immagini 3D di SmartCT possono aiutare a rivelare informazioni non visibili nelle immagini DSA. Queste informazioni aggiuntive possono modificare la diagnosi e la pianificazione o la somministrazione del trattamento, migliorando gli esiti [4-9].
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
Click here for more information
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo

Grazie al modulo touchscreen (TSM), puoi acquisire con facilità immagini 3D e interagire con gli strumenti SmartCT in modo semplice e naturale. Una volta acquisita l'immagine 3D, l'applicazione di visualizzazione SmartCT la apre automaticamente con gli opportuni strumenti di rendering e visualizzazione sul TSM. Tutti gli strumenti possono essere usati con la massima semplicità sul display touchscreen del tablet nell'area sterile.
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento

Per definire rapidamente il percorso di un vaso su un volume 3D, seleziona i punti di inizio e di fine del segmento della vascolarizzazione di interesse e poi il percorso tra i due punti verrà rilevato e illustrato automaticamente in viste diverse. SmartCT Vessel Analysis supporta la selezione dell'angolo di proiezione ottimale per l'analisi dei vasi e il cateterismo. Consente di ispezionare con facilità il vaso e il posizionamento del dispositivo con riformattazioni dritte, ricurve e trasversali.
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.
Click here for more information
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione per aiutare il medico nella valutazione e nella diagnosi. L'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione e post-elaborazione delle immagini può essere completato in SmartCT. Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera.
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.
Click here for more information
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà

Misura rapidamente la distanza su un'immagine 2D o 3D con la misurazione a due punti sul display touchscreen. Questo può aiutarti a controllare rapidamente la traiettoria verso un vaso target, misurare le distanze per il deployment dello stent, misurare le dimensioni dell'anatomia o identificare una deviazione per velocizzare la pianificazione dell'angolo di trattamento ottimale e agevolare la navigazione.
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.
Click here for more information
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse

Lo strumento di segmentazione semi-automatica delle lesioni consente di definire con semplicità qualsiasi struttura di interesse e di misurarne il volume. Grazie a una funzionalità di taglio puoi rimuovere l'anatomia per migliorare la visualizzazione delle regioni di interesse.
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.
Click here for more information
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere

SmartCT Roadmap fornisce una guida live con sovrapposizione di immagini 3D che puoi segmentare per mettere in evidenza il vaso e le lesioni target e accelerare le operazioni di cateterismo. SmartCT Roadmap sovrappone immagini fluoroscopiche live a una ricostruzione 3D dell'albero vascolare, dei segmenti dei vasi o delle annotazioni. Puoi adattare la trasparenza e il contrasto dell'immagine 3D per migliorare la visibilità dei dettagli.
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.
Click here for more information
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può rendere lo scanner TC disponibile per ulteriori scopi diagnostici.

Documentazione

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Vedi tutta la documentazione

Brochure (1)

Brochure

  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    • Sistema monoplanare per terapia guidata dalle immagini da soffitto/a pavimento con detettore piatto da 20"
    • Migliore visibilità per diverse procedure vascolari, oncologiche e cardiache con una qualità dell'immagine superiore
    • Controlla tutte le applicazioni pertinenti dal modulo touchscreen centrale a lato del tavolo operatorio

    Visualizza prodotto

  •  
    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    • Visualizzazione 3D di ossa e vasi da una sola acquisizione rotazionale angiografica
    • Migliorare la visibilità delle ossa e della vascolarizzazione nelle anatomie cerebrale, addominale e periferica
    • Acquisizione e interazione con l'imaging 3D a lato del tavolo
    • L'imaging 3D può rivelare informazioni non visibili sulle immagini DSA

    Visualizza prodotto

  •  
    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap

    • Strumento guida 3D accurato e dinamico
    • La vista 3D in tempo reale agevola la navigazione di fili guida e cateteri attraverso strutture dei vasi complesse
    • Si adatta ai cambiamenti di posizione in tempo reale
    • Impostazioni variabili per migliorare la visualizzazione

    Visualizza prodotto

  •  
    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.

    Visualizza prodotto

    • Vedi tutti i prodotti correlati
  •  
    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.

    Visualizza prodotto

    • * Il livello di competenza dell'utente richiesto è descritto nella sezione sul profilo previsto dell'operatore delle istruzioni d'uso
    • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
    • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
    • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
    • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
    • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
    • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
    • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
    • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221-224
    • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
    • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.