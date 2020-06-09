Il software per applicazioni cliniche con terapia guidata dalle immagini Philips SmartCT arricchisce i nostri eccezionali strumenti interventistici 3D fornendo una guida chiara ed è progettato per eliminare le barriere all'acquisizione di immagini 3D nel laboratorio interventistico. Dopo l'acquisizione, le immagini 3D vengono visualizzate automaticamente dopo qualche secondo sul modulo touchscreen nella modalità di rendering corrispondente. Sullo stesso display touchscreen, l'utente può facilmente controllare e interagire con le visualizzazioni 3D e gli strumenti di misurazione avanzati. SmartCT offre inoltre misurazioni e visualizzazione avanzate a portata di mano per un'elevata qualità delle immagini e agevolare la formulazione di diagnosi[1-3] e migliorare gli esiti dei trattamenti dei pazienti[4-6].
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
Con SmartCT puoi adottare con facilità l'imaging 3D in laboratorio
Acquisisci e interagisci con l'imaging 3D al lato del tavolo
SmartCT Vessel Analysis con tracciamento dei vasi di nuova generazione per la pianificazione del trattamento
SmartCT Dual Viewer - Soluzione di confronto e fusione dei volumi 3D
Effettua misurazioni a due punti sullo schermo senza difficoltà
SmartCT Segmentation per la definizione rapida di qualsiasi struttura di interesse
SmartCT Roadmap: visualizzazione in tempo reale per supportare una navigazione rapida e accurata del catetere
L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici
Il protocollo di acquisizione 3D-RA (angiografia rotazionale 3D) di SmartCT Angio fornisce una visualizzazione 3D completa di ossa e vasi basata su un singolo angiogramma rotazionale con mezzo di contrasto. Le ricostruzioni 3D ad alta risoluzione forniscono informazioni cruciali sulla profondità e sul rapporto tra due vasi per consentire la valutazione accurata di ossa e vascolarizzazione.
SmartCT Roadmap facilita gli interventi fornendo una guida per immagini 3D in tempo reale che può essere segmentata per enfatizzare il vaso e le lesioni target, favorendo la navigazione di guide e cateteri attraverso le strutture vascolari complesse. Tutto controllato tramite il display touchscreen al tavolo.
