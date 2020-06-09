Termini di ricerca

SmartCT Vaso

Acquisizione CBCT ad alta risoluzione con contrasto

Trova prodotti simili

SmartCT Vaso rende possibile l'imaging ad alto contrasto e ad alta risoluzione della vascolarizzazione cerebrale sulla base di una scansione rotazionale 3D e di un'iniezione di contrasto intra-arterioso. Questa tecnica migliora la visualizzazione di stent endovascolari, deviatori di flusso o altri dispositivi, oltre alla morfologia dei vasi fino al livello dei perforatori.

Contattaci
Caratteristiche
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.
Click here for more information
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​
Click here for more information
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​
Click here for more information
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​
  • Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
  • Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
  • Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
Vedi tutte le caratteristiche
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.
Click here for more information
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D
Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Guida dettagliata all'acquisizione per semplificare l'imaging 3D

Per consentire agli utenti di acquisire immagini 3D di qualità superiore, indipendentemente dal loro livello di esperienza, SmartCT Vaso fornisce una guida dettagliata e ausili visivi durante l'acquisizione. Ciò include la configurazione della sala, l'identificazione dell'isocentro e il suggerimento a utilizzare un'iniezione di contrasto per il protocollo selezionato.
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​
Click here for more information
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​
Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Ispezione diretta dell'immagine con visualizzazione 3D avanzata al lato del tavolo​

Dopo l'acquisizione, l'immagine 3D viene automaticamente visualizzata sul modulo touchscreen nella modalità di rendering appropriata per la revisione diretta al lato del tavolo. Puoi scorrere, ingrandire, fare una panoramica e ruotare l'immagine, regolare lo spessore della lastra e utilizzare la riformattazione multiplanare sul display touchscreen.​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​
Click here for more information
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​
Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

Controllo peri-procedurale del posizionamento di stent deviatori di flusso​

La tecnica SmartCT Vaso è sempre più utilizzata per il follow-up di aneurismi trattati con stent deviatori di flusso per controllare il posizionamento del dispositivo. Offre una qualità dell'immagine straordinaria per valutare i deviatori di flusso fino al livello del perforatore. Utilizzando SmartCT Vessel Analysis, puoi ispezionare il posizionamento del vaso e del dispositivo con riformattazioni raddrizzate, curve e trasversali.​

Documentazione

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Vedi tutta la documentazione

Brochure (1)

Brochure

  • SmartCT R3.0 è soggetto ad approvazione normativa e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Contatta l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
  • 1. Valutazione effettuata con utenti clinici in un ambiente di laboratorio simulato con 17 équipe totali composte da un medico e un tecnico di radiologia e un medico senza un tecnico di radiologia con diversi livelli di esperienza.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.