SmartCT Dual Viewer​

SmartCT Dual Viewer può acquisire due volumi qualsiasi dal sistema Azurion, visualizzarli affiancati e sovrapporli per creare immagini di fusione che aiutano il medico nella valutazione, nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento (segmentazione, ad esempio rilevamento manuale). Dual Viewer in SmartCT consente all'utente di visualizzare e manipolare i volumi al lato del tavolo senza compromettere la sterilità utilizzando il modulo touchscreen (TSM) o il mouse e la tastiera. Inoltre, non è necessario cambiare applicazione perché l'intero flusso di lavoro dalla selezione del protocollo di acquisizione 3D alla visualizzazione, manipolazione, sovrapposizione delle immagini e post-elaborazione può essere effettuato in SmartCT e sul TSM.

Visualizza prodotto