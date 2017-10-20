Termini di ricerca
Scopri nuove incredibili possibilità per cardiologia interventistica, cardiologia pediatrica o elettrofisiologia con Azurion serie 7 biplanare dotato di due detettori da 12''. Questo sistema per terapia guidata dalle immagini leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e sicuro con un'esperienza utente coerente, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire un'assistenza di livello superiore. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Guida con immagini live dettagliate
Individuazione di patologie nascoste
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Configurazione e funzionamento standard
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Semplificazione del flusso di lavoro
Gestione efficiente della dose
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Aumento dell'utile sul capitale investito
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale
Vantaggi che durano a lungo
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Guida con immagini live dettagliate
Individuazione di patologie nascoste
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Configurazione e funzionamento standard
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Semplificazione del flusso di lavoro
Gestione efficiente della dose
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Aumento dell'utile sul capitale investito
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale
Vantaggi che durano a lungo
Le capacità della cardiologia interventistica raggiungono livelli superiori con il detettore piatto da 12" di Azurion 5. Questa soluzione per interventistica con guida live ad alte prestazioni consente alle équipe interventistiche di eseguire interventi cardiaci tecnicamente impegnativi. Tutte le applicazioni rilevanti possono essere controllate a lato del tavolo per un'esperienza utente costante e prestazioni di laboratorio e cura del paziente eccellenti.
La piattaforma IntraSight è il luogo in cui imaging, fisiologia, coregistrazione* e software lavorano insieme per identificare in modo chiaro le coronaropatie e le vasculopatie periferiche e consentire piani di trattamento maggiormente ottimizzati. IntraSight è stato creato su una nuova piattaforma progettata per rispondere alle mutevoli esigenze del tuo laboratorio oggi e in futuro.
