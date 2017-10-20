Termini di ricerca

Azurion 7 B12/12

Sistema per terapia guidata dalle immagini​​ Biplanare

Trova prodotti simili

Scopri nuove incredibili possibilità per cardiologia interventistica, cardiologia pediatrica o elettrofisiologia con Azurion serie 7 biplanare dotato di due detettori da 12''. Questo sistema per terapia guidata dalle immagini leader del settore consente di eseguire le procedure in modo semplice e sicuro con un'esperienza utente coerente, aiutando a ottimizzare le prestazioni del laboratorio e a fornire un'assistenza di livello superiore. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.

Contattaci
Caratteristiche
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Click here for more information
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Guida con immagini live dettagliate
Guida con immagini live dettagliate video

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.

Guida con immagini live dettagliate

Guida con immagini live dettagliate video

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Click here for more information
Guida con immagini live dettagliate
Guida con immagini live dettagliate video

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Individuazione di patologie nascoste
Individuazione di patologie nascoste video

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.

Individuazione di patologie nascoste

Individuazione di patologie nascoste video

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Click here for more information
Individuazione di patologie nascoste
Individuazione di patologie nascoste video

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più
Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Click here for more information
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Configurazione e funzionamento standard
Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard
Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Click here for more information
Configurazione e funzionamento standard
Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Click here for more information
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Semplificazione del flusso di lavoro
Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.

Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro
FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Click here for more information
Semplificazione del flusso di lavoro
Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Gestione efficiente della dose
Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.

Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose
Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.
Click here for more information
Gestione efficiente della dose
Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Click here for more information
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Click here for more information
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Aumento dell'utile sul capitale investito
Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.

Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito
Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Click here for more information
Aumento dell'utile sul capitale investito
Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.
Vantaggi che durano a lungo

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.
  • Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
  • Guida con immagini live dettagliate
  • Individuazione di patologie nascoste
  • Flessibilità nel lavoro per fare di più
Vedi tutte le caratteristiche
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Click here for more information
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.
Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le esigenze cliniche sono sempre più specifiche. Noi siamo al tuo fianco.

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente. Disponiamo di un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia varietà di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Guida con immagini live dettagliate
Guida con immagini live dettagliate video

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.

Guida con immagini live dettagliate

Guida con immagini live dettagliate video

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Click here for more information
Guida con immagini live dettagliate
Guida con immagini live dettagliate video

Guida con immagini live dettagliate

Scopri le possibilità per migliorare la comprensione e il processo decisionale nel corso di interventi complessi grazie alle innovazioni di Philips nella guida con immagini live, quali Stentboost, XperCT, le soluzioni di guida come HeartNavigator e molte altre, tutte perfettamente integrate in Azurion 7 per agevolare il flusso di lavoro clinico.
Individuazione di patologie nascoste
Individuazione di patologie nascoste video

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.

Individuazione di patologie nascoste

Individuazione di patologie nascoste video

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Click here for more information
Individuazione di patologie nascoste
Individuazione di patologie nascoste video

Individuazione di patologie nascoste

Che si tratti del trattamento di difetti cardiaci congeniti o di aritmie cardiache, l'anatomia di ogni persona può presentare peculiari sfide di visualizzazione. Grazie all'esclusivo doppio arco a C laterale montato a soffitto è possibile realizzare qualsiasi tipo di proiezione. Entrambi gli archi a C possono essere posizionati in modo indipendente, consentendo l'accesso completo al paziente e al lato testa per l'anestesista/l'ecocardiologo.
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più
Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Click here for more information
Flessibilità nel lavoro per fare di più
Flessibilità nel lavoro per fare di più

Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro nella sala di controllo e nella sala di esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.
Configurazione e funzionamento standard
Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard
Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Click here for more information
Configurazione e funzionamento standard
Configurazione e funzionamento standard

Configurazione e funzionamento standard

Le nostre suite cliniche sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, offrendo al contempo tutta la flessibilità necessaria per eseguire le procedure nel modo più semplice ed efficiente possibile. Offriamo un portafoglio flessibile di tecnologie e servizi integrati per supportare un'ampia gamma di procedure interventistiche. Proponiamo inoltre soluzioni per sale operatorie ibride che creano un ambiente di cura innovativo per l'esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto e mininvasive.
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Click here for more information
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo
Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

Protezione delle prestazioni cliniche nel tempo

La piattaforma standard di Windows® 10 può aiutare a supportare la conformità con gli standard e la sicurezza più recenti per proteggere i dati dei pazienti. Inoltre, è in grado di supportare nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema nel tempo.
Semplificazione del flusso di lavoro
Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.

Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro
FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Click here for more information
Semplificazione del flusso di lavoro
Semplificazione del flusso di lavoro

Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.
Gestione efficiente della dose
Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.

Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose
Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.
Click here for more information
Gestione efficiente della dose
Gestione efficiente della dose

Gestione efficiente della dose

Azurion serie 7 include anche ClarityIQ, la nostra tecnologia di imaging radiologico che fornisce immagini di alta qualità per una gamma completa di procedure cliniche, con una visibilità eccellente a bassissimi livelli di dose di radiazione per pazienti di qualsiasi corporatura. La tecnologia fa parte della nostra suite completa di soluzioni DoseWise, che consente di tenere sotto controllo l'assistenza al paziente, la sicurezza per il personale e la conformità alle norme di sicurezza.
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Click here for more information
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno
La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

La possibilità di trattare un paziente in più al giorno

Questo è solo di uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni di laboratorio ottenuti dal reparto di interventistica vascolare del St. Antonius Hospital dopo l'installazione del sistema Azurion. Questo primo studio sulle prestazioni di Azurion in laboratorio ha evidenziato risultati sorprendenti, verificati da una terza parte indipendente. Il St. Antonius Hospital ha ottenuto una riduzione del 17% la durata delle procedure. [1]
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Click here for more information
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti
Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

Le migliori soluzioni di assistenza per consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti

L'ambiente sanitario di oggi è già piuttosto impegnativo senza la costante preoccupazione di mantenere i sistemi sempre attivi e funzionanti. Con Philips, le attività sono protette dalle migliori prestazioni generali dei tecnici dell'assistenza per i sistemi di imaging per 5 anni consecutivi. [2] I sistemi Philips collegati in remoto offrono ulteriori 135 ore di disponibilità operativa all'anno, consentendo di trattare più pazienti. [3]
Aumento dell'utile sul capitale investito
Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.

Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito
Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Click here for more information
Aumento dell'utile sul capitale investito
Aumento dell'utile sul capitale investito

Aumento dell'utile sul capitale investito

Philips offre soluzioni di finanziamento innovative, servizi flessibili e una rete di supporto professionale composta da oltre 7000 tecnici per aiutare il cliente a sfruttare appieno le sue risorse e aumentare l'utile sul capitale investito. La nostra ampia gamma di programmi di consulenza e formazione in ambito medico-sanitario contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza.
Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.

Esperienza utente senza interruzioni per un miglioramento del processo decisionale

Per supportare decisioni cliniche rapide e ponderate, è possibile controllare applicazioni compatibili, come la nostra piattaforma di fisiologia e imaging IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System e gli strumenti per interventistica, tramite il display touchscreen centrale e FlexVision Pro a lato del tavolo. Ciò consente di compiere valutazioni e assumere decisioni in modo efficiente nel campo sterile, risparmiando tempo ed evitando ritardi.
Vantaggi che durano a lungo

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.

Vantaggi che durano a lungo

I concetti di aggiornamento ed espansione sono un aspetto costitutivo dell'infrastruttura di Azurion, una piattaforma hardware e software standardizzata che consente l'uso di una nuova generazione di applicazioni e tecnologie collegate per la sanità. Man mano che emergono nuove esigenze e che cambiano i requisiti, è possibile integrare con facilità funzionalità aggiuntive e applicazioni di terze parti compatibili.

Documentazione

Brochure (5)

Brochure

Brochure (5)

Brochure

Vedi tutta la documentazione

Brochure (5)

Brochure

  •  
    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    • Sistema biplanare per interventistica con guida live con un detettore da 20" e uno da 12"
    • Precisione nella navigazione per un'ampia gamma di interventi cardiaci e vascolari complessi
    • Strumenti per interventistica avanzati perfettamente integrati per supportare il flusso di lavoro clinico
    • Incorpora il filtraggio SpectraBeam, che aiuta a mantenere la qualità dell'immagine a bassa dose

    Visualizza prodotto

    • Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.