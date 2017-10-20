Semplificazione del flusso di lavoro

FlexSpot consente di visualizzare, controllare e utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni da un unico punto della sala di controllo. Questa postazione di lavoro ordinata e integrata dispone di uno o due monitor widescreen da 27" e di un mouse e una tastiera con cui controllare più fonti esterne, configurare i layout dello schermo e accedere alle applicazioni disponibili. È possibile aggiungere il numero di postazioni FlexSpot desiderato.