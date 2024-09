Migliore assistenza al paziente con monitoraggio continuo

I pazienti e il personale possono trarre vantaggio dal monitoraggio continuo dei pazienti per l'intero flusso di lavoro interventistico. Philips Interventional Hemodynamic System è compatibile con il monitor paziente IntelliVue X3, quindi non è necessario sostituire i cavi. Ciò implica un minor disturbo per i pazienti fragili, più tempo per il personale per concentrarsi sull'assistenza ai pazienti e una registrazione del paziente priva di interruzioni.