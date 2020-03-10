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Esplora il portfolio Philips di prodotti e soluzioni per la gestione e il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.
Philips occupa una posizione privilegiata nella collaborazione con le équipe mediche, offrendo ai pazienti un'assistenza sempre connessa, a qualsiasi tappa del percorso in terapia intensiva. La nostra gamma di prodotti interoperabili, sviluppata in collaborazione con équipe mediche di tutto il mondo, offre soluzioni in grado di risolvere i colli di bottiglia di maggior rilievo nell'assistenza sanitaria, con un conseguente miglioramento dei risultati a livello sia clinico1 che economico.2
Trasforma il modo in cui i pazienti interagiscono con i servizi, migliora l'efficienza e il coordinamento dell'assistenza e aiuta le persone a gestire la loro salute e il loro benessere. Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) è una soluzione avanzata di supporto decisionale clinico e un sistema di documentazione. Specializzata per ambienti di terapia intensiva complessi, ICCA collabora con altri sistemi di documentazione e offre l'interoperabilità necessaria a supportare la documentazione dei pazienti durante l'intero ciclo di cura.
Trasforma il modo in cui i pazienti interagiscono con i servizi, migliora l'efficienza e il coordinamento dell'assistenza e aiuta le persone a gestire la loro salute e il loro benessere.
Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) è una soluzione avanzata di supporto decisionale clinico e un sistema di documentazione. Specializzata per ambienti di terapia intensiva complessi, ICCA collabora con altri sistemi di documentazione e offre l'interoperabilità necessaria a supportare la documentazione dei pazienti durante l'intero ciclo di cura.
Sintetizza i dati dei pazienti e traducili in informazioni significative per consentire di identificare i pazienti maggiormente a rischio in qualsiasi momento e assegnare le risorse di conseguenza. Le piattaforme di telemedicina per terapia intensiva di Philips combinano persone, processi e tecnologia per consentire a un'équipe co-localizzata di medici e infermieri di terapia intensiva di monitorare da remoto i pazienti nella UTI, indipendentemente dall'ubicazione dei pazienti, contribuendo a ottimizzare i costi di assistenza e a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra il personale.
Sintetizza i dati dei pazienti e traducili in informazioni significative per consentire di identificare i pazienti maggiormente a rischio in qualsiasi momento e assegnare le risorse di conseguenza.
Le piattaforme di telemedicina per terapia intensiva di Philips combinano persone, processi e tecnologia per consentire a un'équipe co-localizzata di medici e infermieri di terapia intensiva di monitorare da remoto i pazienti nella UTI, indipendentemente dall'ubicazione dei pazienti, contribuendo a ottimizzare i costi di assistenza e a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra il personale.
I programmi di telemedicina per terapia intensiva, incluso Philips eICU, hanno dimostrato di essere in grado di supportare i sistemi sanitari riducendo la durata della degenza e la mortalità, aumentando le capacità di supervisione dei medici al posto letto e rispondendo a problemi di capacità ricettiva, e supervisione clinica virtuale mediante una risposta di logistica clinica compatibile con la telemedicina.
Riferimenti * Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83. Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, Cody SE, Landry K, Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
Riferimenti
* Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.
Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, Cody SE, Landry K, Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
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