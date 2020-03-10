Trasforma il modo in cui i pazienti interagiscono con i servizi, migliora l'efficienza e il coordinamento dell'assistenza e aiuta le persone a gestire la loro salute e il loro benessere. Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) è una soluzione avanzata di supporto decisionale clinico e un sistema di documentazione. Specializzata per ambienti di terapia intensiva complessi, ICCA collabora con altri sistemi di documentazione e offre l'interoperabilità necessaria a supportare la documentazione dei pazienti durante l'intero ciclo di cura.