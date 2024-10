Ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo, i prodotti venduti ai consumatori in Italia sono garantiti - per due anni dalla consegna - per qualsiasi difetto di conformità. La Garanzia legale opera nei confronti del venditore, previa dimostrazione della data di consegna, e copre i soli difetti segnalati al venditore entro due mesi dalla scoperta. In caso di difetto del prodotto Philips, la Garanzia legale dà diritto al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione senza spese a carico del consumatore. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. In alternativa, la Garanzia legale dà diritto a una riduzione del prezzo di acquisto del prodotto difettato o alla risoluzione del contratto se: (i) la riparazione e la sostituzione del prodotto sono impossibili o eccessivamente onerose; (ii) il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione entro un termine congruo; oppure (iii) la riparazione o sostituzione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Per l’esercizio della Garanzia legale il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore presso cui ha acquistato il prodotto Philips. Garanzia estesa: Alcuni prodotti Philips per la cura personale hanno diritto a una garanzia estesa discrezionale. Oltre al periodo di garanzia specificato in fondo a questa pagina, potresti avere diritto a un'estensione gratuita della garanzia se registri il tuo prodotto nel tuo account My Philips entro 90 giorni dall'acquisto. Accedi al tuo account My Philips e segui le istruzioni di registrazione del prodotto entro 90 giorni dalla data di acquisto per scoprire se il tuo prodotto è idoneo.