Puoi rendere un prodotto gratuitamente entro 45 giorni dall'acquisto. Segui le indicazioni riportate di seguito. Se invece hai bisogno di rendere una parte di ricambio, contatta il Servizio Consumatori.

Crea la tua etichetta per rendere il prodotto cliccando qui.

1. Inserisci il tuo numero di ordine (che inizia con 2400) e il tuo indirizzo email. Assicurati di non inserire nessuno spazio. Gli utenti registrati possono effettuare l'accesso e trovare i prodotti da restituire nella sezione "Cronologia degli ordini".

2. Seleziona i prodotti che vuoi rendere e clicca sul pulsante blu 'Rendi i prodotti' nella parte inferiore della pagina per continuare. In alcuni casi non potrai restituire più di un prodotto alla volta. Ripeti questa procedura se necessario per creare altre etichette di reso.

3. Scegli se richiedere un prodotto diverso oppure chiedere il rimborso, specificando il motivo della richiesta. Alla fine ti sara' possibile scaricare la tua etichetta di reso.

4. Imballa il tuo prodotto con attenzione e attacca l'etichetta di reso sul pacco: il prodotto deve essere spedito nella sua confezione originale. Puoi scegliere se consegnare il prodotto presso un punto di raccolta UPS a te più comodo o contattare UPS per organizzare la presa.

5. Quando riceveremo il pacco, ti invieremo una email di conferma.

6. Riceverai il tuo rimborso entro 10 giorni lavorativi. Attenzione: ti rimborseremo il costo d'acquisto del prodotto e gli eventuali costi di spedizione. Per favore assicurati di inviarci tutte le parti del prodotto in originale.