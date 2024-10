Quali sono i consigli di Versuni per i proprietari di una scopa elettrica senza filo Philips serie 2000 o 3000? I consumatori che hanno acquistato le scope elettriche senza filo Philips serie 2000 o 3000 devono registrarsi per ricevere gratuitamente le istruzioni per la sostutuzione della batteria in modo sicuro. Sebbene il rischio per la sicurezza dei consumatori sia basso, ti chiediamo di: 1. Interrompere immediatamente l'utilizzo della scopa elettrica e scollegare la spina dalla presa di corrente 2. Posizionare il prodotto a terra 3. Far scaricare completamente la batteria accendendo il prodotto e lasciandolo in funzione ininterrottamente finché non si spegne