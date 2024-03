Se il prodotto è interessato, è importante notare che è necessario smettere di utilizzare il baby monitor e scollegarlo dalla presa elettrica. Per la sostituzione del baby monitor, contattare il team Consumer Care locale al numero CONTATTO. Assicurarsi di avere a portata di mano il baby monitor con il codice della data di produzione quando si chiama. Se il prodotto non è interessato, non è necessario intraprendere ulteriori azioni. Desideriamo rassicurarvi sul fatto che il prodotto in vostro possesso è sicuro da usare e non è interessato dall'azione di sostituzione. Tutti gli altri baby monitor utilizzano un altro tipo di batteria.

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra attenzione e comprensione e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.