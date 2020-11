Occasionalmente può capitare che cancelliamo degli ordini. Il motivo più frequente è che il prodotto non sia più disponibile nel momento della spedizione. Se un ordine che hai inserito dovesse essere cancellato, riceverai una notifica via email. Ti suggeriamo a seguito della mail di inserire un nuovo ordine scegliendo un prodotto diverso oppure una variante colore diversa del prodotto non più disponibile. Non è possibile inserire un ordine per un prodotto non disponibile a magazzino. Qualora ti fosse già stato addebitato il costo del prodotto, verrai interamente rimborsato. Ci scusiamo per l'inconveniente.