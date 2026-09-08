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Il rifinitore per naso Philips non funziona

Se il rifinitore per naso non funziona o non si accende, esiste una tecnica semplice per determinare la causa probabile.

Ruota la testina di precisione del rifinitore per naso per rimuoverla dall'impugnatura, quindi accendi il rifinitore.

Il piccolo perno sulla parte superiore dell'impugnatura ruota quando la testina di precisione è staccata? 
Controlla che la testina di precisione non presenti segni di danni, quindi pulirla a fondo seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Non succede nulla, anche quando il rifinitore è acceso senza testina di precisione?
Molti rifinitori per naso Philips sono alimentati da batterie non ricaricabili che devono essere sostituite periodicamente. Prova a sostituire la batteria prima di riprovare. Se il problema persiste, consulta la sezione "È necessaria ulteriore assistenza?" di seguito. 

Rotazione della testina di precisione e sollevamento dall'impugnatura

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: MG9531/15 , MG7962/30 , NT1650/16 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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