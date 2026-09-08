Il rifinitore per naso Philips non funziona

Se il rifinitore per naso funziona con batterie AA monouso, è possibile che sia arrivato il momento di sostituirle. Per risolvere questo problema, è sufficiente sostituire la batteria scarica con una nuova. Quando si sostituisce la batteria, controllare che la direzione dei poli +/- della batteria sia corretta. Questo è indicato sul vano batterie.