Il rifinitore per naso Philips non funziona

Se il rifinitore per naso non funziona o non si accende, esiste una tecnica semplice per determinare la causa probabile.
Ruota la testina di precisione del rifinitore per naso per rimuoverla dall'impugnatura, quindi accendi il rifinitore.
Il piccolo perno sulla parte superiore dell'impugnatura ruota quando la testina di precisione è staccata? Controlla che la testina di precisione non presenti segni di danni, quindi pulirla a fondo seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Non succede nulla, anche quando il rifinitore è acceso senza testina di precisione? Molti rifinitori per naso Philips sono alimentati da batterie non ricaricabili che devono essere sostituite periodicamente. Prova a sostituire la batteria prima di riprovare. Se il problema persiste, consulta la sezione "È necessaria ulteriore assistenza?" di seguito.
Basta posizionare il rifinitore capovolto in un bicchiere o in un altro recipiente alto e stretto, con acqua tiepida sufficiente a immergere la parte metallica delle lame. L'impugnatura del rifinitore per naso non deve mai essere immersa nell'acqua.
Dopo aver lasciato la testina di precisione in ammollo per 30 minuti, sciacquala sotto acqua corrente calda, quindi prova ad accendere il rifinitore.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, il rifinitore per naso potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione.
Se il rifinitore per naso funziona con batterie AA monouso, è possibile che sia arrivato il momento di sostituirle. Per risolvere questo problema, è sufficiente sostituire la batteria scarica con una nuova. Quando si sostituisce la batteria, controllare che la direzione dei poli +/- della batteria sia corretta. Questo è indicato sul vano batterie.
Se è stato verificato che il rifinitore per naso Philips è completamente carico ma continua a non funzionare, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che è sporco e il blocco lame è bloccato. Si consiglia di pulire il rifinitore per naso dopo ogni utilizzo per ottenere prestazioni ottimali.
Seguire i nostri consigli per la pulizia riportati di seguito:
Sciacquare la testina di precisione del rifinitore per naso con acqua tiepida. Accendere il rifinitore per naso dopo 15 secondi e spegnere nuovamente l'apparecchio dopo 5 secondi. Riprovare più volte.
Se il lavaggio della testina di precisione sotto l'acqua corrente non è sufficiente a risolvere il problema, immergerla in un bicchiere di acqua calda per qualche minuto. Non mettere l'impugnatura del rifinitore nell'acqua, poiché ciò può danneggiarne meccanismi interni. Ripetere nuovamente il passaggio 1.
Se il problema persiste, sganciare l'accessorio rifinitore per naso e immergerlo separatamente in acqua per 30 minuti. Riagganciare e ripetere il passaggio 1.
Se il rifinitore è nuovamente in funzione: eliminare con cura l'acqua in eccesso e attendere che il rifinitore si asciughi.
Per risultati ottimali, pulire il rifinitore per naso dopo ogni utilizzo e lubrificare regolarmente la testina di precisione con una goccia dell'olio in dotazione o olio per macchina da cucire.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, il rifinitore per naso potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione per il rifinitore per naso.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:MG9531/15 , MG7962/30 , NT1650/16 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›