ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

L'aspirazione del tiralatte elettrico Philips Avent è debole o del tutto assente

Seguire i passaggi riportati di seguito in caso di aspirazione ridotta, assenza di aspirazione, aspirazione debole o estrazione del latte non efficace con il tiralatte Philips Avent.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza