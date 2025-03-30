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Imparare ad assemblare e utilizzare correttamente il tiralatte elettrico indossabile Philips è fondamentale per un'estrazione del latte confortevole ed efficace.
Consultare i nostri strumenti utili e i video dimostrativi per imparare tutto il necessario su assemblaggio, estrazione, pulizia e misurazione.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È possibile tagliare i tubi per regolarne la lunghezza?
Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?
È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio Philips Avent come tiralatte singolo?
Come si riscalda il latte materno?
Con quale frequenza è necessario sostituire le parti del tiralatte?
Come si conserva il latte materno estratto?
È possibile estrarre il latte quando il tiralatte a mani libere è collegato a una fonte di alimentazione?
È possibile estrarre il latte da un lato e allattare al seno dall'altro?
Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?
Quando si dovrebbe acquistare un tiralatte?
Come ricaricare il tiralatte elettrico Philips Avent?
È possibile estrarre più latte utilizzando un livello maggiore di aspirazione?
Perché la coppa del tiralatte indossabile si appanna? È possibile evitarlo?
Quali reggiseni sono compatibili con il tiralatte elettrico Philips Avent?
Per quanto tempo si deve estrarre il latte? Quando si deve interrompere l'estrazione?
È possibile utilizzare le coppe a mani libere con altri tiralatte Philips?
Perché le luci sul display del tiralatte si attenuano o si spengono?
Qual è il livello di aspirazione massimo del tiralatte elettrico Philips Avent?
Come si utilizza il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent?
Come si sceglie la misura giusta di coppe per il seno e inserti?
Quali sono i vantaggi di un tiralatte indossabile?