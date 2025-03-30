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Come si utilizza il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent?

Imparare ad assemblare e utilizzare correttamente il tiralatte elettrico indossabile Philips è fondamentale per un'estrazione del latte confortevole ed efficace.

Consultare i nostri strumenti utili e i video dimostrativi per imparare tutto il necessario su assemblaggio, estrazione, pulizia e misurazione.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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