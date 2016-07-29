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Fuori produzione
Audio ad alta risoluzione
Auricolari
Cuscinetti deluxe in schiuma memory
L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono ti apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.
Ogni altoparlante viene attentamente selezionato, ottimizzato e testato, e viene quindi accoppiato per garantire l'audio naturale più dettagliato. I driver da 50 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevate prestazioni per riprodurre tutta la dinamica della tua musica ed offrire toni bassi nitidi e ben bilanciati, toni medi trasparenti e toni alti senza sbavature.
L'architettura con apertura posteriore elimina l'accumulo di pressione dell'aria dietro il driver, consentendo al diaframma di muoversi liberamente, per un netto miglioramento della trasparenza dell'audio e un'estensione più graduale delle alte frequenze.
Riconoscimenti
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
mansule
29/07/2016
Italia
realmente hi fi
le ho ascoltate e ho subito realizzato una sensazione realistica della scena sonora, i musicisti sono nella giusta posizione rispetto al messaggio sonoro, non voglio parlare di alti e bassi o cose del genere ,vanno ascoltate .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2 Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2 Cuffie
MauAsRoma
10/01/2016
Italia
Philips Fidelio X2
Queste cuffie aperte Philips Fidelio X2 sono semplicemente fantastiche e sono migliori di tante cuffie più blasonate e costose. Grazie alla bassa impedenza di 30hom non è necessario l'uso di un amplificatore. Suonano bene così come sono state create. Ero indeciso tra queste e le Sennheiser hd 650 perché le 650 hanno un impedenza di 300hom per cui devono essere per forza di cose affiancate a un amplificatore dedicato. Io le affiancherò le X2 al lettore FiiO X5. Con queste cuffie qualsiasi genere ascolterete sarà davvero una goduria. I dettagli della scena sonora sarà riprodotta alla perfezione. Bassi medi e alti saranno equilibrati e non si sovrapporranno. Provare per credere! Ovviamente essendo delle cuffie aperte non sono tanto adatte per girare fuori casa con le stesse in mezzo ad altra gente sia perché sentirete i rumori esterni e anche perché gli altri ascolteranno quello che voi state ascoltando. Insomma.. privacy zero. Sono adatte per la casa è per studio e meno per il trasporto, anche se volendo potrete acquistare a parte una custodia per portarle dove volete. Se vi interessa una cuffia da usare in ambiente esterno vi consiglio una cuffia semi aperta o chiusa. Detto questo ripeto che queste cuffie danno del filo da torcere a cuffie di fascia alta e medio alta come le Sennheiser hd 600 le 650 e anche le hd 700 oltre che a tante altre di marche diverse come AKG, NOTE, BEATS, ecc ecc ecc. Che dire ancora? Nulla. Dovete solo provarle per capire come suonano e come viene riprodotta la scena sonora. Bassi, medi e alti equilibrati senza mai coprirsi e inquinare la definizione originale del suono. Consiglio magari di usare le cuffie minimo con file mp3 da 320K in su e mai inferiori. Non perché non suoneranno bene se usate file di dimensioni minori ma perché suoneranno dando il massimo e secondo me non vale la pena accontentarsi quando potete raggiungere davvero la pace dei sensi con queste cuffie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X2 Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
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