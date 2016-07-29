Queste cuffie aperte Philips Fidelio X2 sono semplicemente fantastiche e sono migliori di tante cuffie più blasonate e costose. Grazie alla bassa impedenza di 30hom non è necessario l'uso di un amplificatore. Suonano bene così come sono state create. Ero indeciso tra queste e le Sennheiser hd 650 perché le 650 hanno un impedenza di 300hom per cui devono essere per forza di cose affiancate a un amplificatore dedicato. Io le affiancherò le X2 al lettore FiiO X5. Con queste cuffie qualsiasi genere ascolterete sarà davvero una goduria. I dettagli della scena sonora sarà riprodotta alla perfezione. Bassi medi e alti saranno equilibrati e non si sovrapporranno. Provare per credere! Ovviamente essendo delle cuffie aperte non sono tanto adatte per girare fuori casa con le stesse in mezzo ad altra gente sia perché sentirete i rumori esterni e anche perché gli altri ascolteranno quello che voi state ascoltando. Insomma.. privacy zero. Sono adatte per la casa è per studio e meno per il trasporto, anche se volendo potrete acquistare a parte una custodia per portarle dove volete. Se vi interessa una cuffia da usare in ambiente esterno vi consiglio una cuffia semi aperta o chiusa. Detto questo ripeto che queste cuffie danno del filo da torcere a cuffie di fascia alta e medio alta come le Sennheiser hd 600 le 650 e anche le hd 700 oltre che a tante altre di marche diverse come AKG, NOTE, BEATS, ecc ecc ecc. Che dire ancora? Nulla. Dovete solo provarle per capire come suonano e come viene riprodotta la scena sonora. Bassi, medi e alti equilibrati senza mai coprirsi e inquinare la definizione originale del suono. Consiglio magari di usare le cuffie minimo con file mp3 da 320K in su e mai inferiori. Non perché non suoneranno bene se usate file di dimensioni minori ma perché suoneranno dando il massimo e secondo me non vale la pena accontentarsi quando potete raggiungere davvero la pace dei sensi con queste cuffie.