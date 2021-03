Cuscinetti in schiuma memory per maggiore comfort anche per le lunghe sessioni di ascolto

I materiali utilizzati per le Fidelio x2 sono attentamente selezionati per garantire un comfort di vestibilità duraturo e prestazioni audio ottimizzate. I cuscinetti deluxe in schiuma memory sono stati progettati per la massima ergonomia. Non solo la schiuma si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, ma cattura anche i bassi tenendo allo stesso tempo fuori i rumori ambientali.